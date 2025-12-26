聽新聞
彭博：中限制出口稀土關鍵原材料 阻美建構自身加工產業

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
釜山川習會後，美方公布達成的協議稱大陸將在全球範圍內暫停今年十月對稀土新施加的出口管制措施，不過執行情況似有一定局限。美媒最近披露，大陸實際上仍在限制稀土關鍵原材料的出口，據此阻礙美國構建自身稀土加工產業。

據彭博報導，來自十多名消費者、生產商、政府官員和專家的消息稱，雖然大陸已增加永磁體等成品的出口，但美國企業仍無法獲取自主生產這些產品所需的原材料。報導認為，這凸顯川習會達成貿易休戰以來，美中關係緊張仍在延續。

對此，昨天下午大陸商務部發言人何詠前於記者會上回應彭博社記者提問時指出，「我不清楚你的資訊來源」。她強調，稀土磁鐵絕大部分為一般進出口貨物，貿易數據波動屬於正常市場現象。「正如我此前一再強調的，中方始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，積極促進、便利合規貿易」。

大陸官方廿日發布數據顯示，十一月對美出口的稀土磁鐵較上月減少一成一，但仍高於四月的低點。從全球範圍看，當月大陸稀土磁鐵出口量達六一五○噸，是今年一月以來新高。本月初路透也曾披露，已有三家大陸稀土磁鐵生產商獲得發放首批簡化版的出口許可證，為期一年，客戶主要為汽車業。

不過，有美國永磁體製造商透露，自業內得知，美國企業無法從大陸獲取原材料，像鏑金屬或氧化鏑這樣的關鍵材料是拿不到的。

大陸握有全球絕大部分的稀土冶煉與磁鐵生產能力，但隨著與美國貿易、科技博弈的加深，近年內部已整合成立「中國稀土集團」，去年十月施行「稀土管理條例」、旋有「兩用物項出口管制條例」（非用於軍事）來加強管控。今年四月復宣告對釤、鏑等七類中重稀土物項實施出口管制。

十月更連續發布四項公告，對鈥、鉺等五類中重稀土相關物項、稀土加工設備、相關技術實施出口管制，並要求填報多項稀土產品出口之最終目的國家或地區。但川習會後已將這四項公告管制暫停。彭博的報導指，北京方面已批准部分稀土出口申請，但仍限制可能流向軍事承包商的供應。

稀土 川習會 美中關係 何詠前 大陸商務部 釜山

