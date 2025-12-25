快訊

美擬對中國晶片加徵關稅 北京：已嚴正交涉

中央社／ 上海25日電
大陸商務部新聞發言人何詠前。（封面新聞）
美宣布將對部分中國半導體產品加徵301關稅，中國商務部新聞發言人何詠前今天說，已透過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉，若美方執意而行，中方將採取必要措施維護自身權益。

新華社報導，中國商務部25日舉行例行新聞發布會，有記者問：美國貿易代表署23日發布針對中國半導體政策301調查結果，宣佈對部分中國半導體產品加徵301關稅，目前稅率為0%，18個月後，即2027年6月再提高稅率；商務部對此有何評論？

何詠前說，中方已透過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉。中方不認同美方301調查的結論，堅決反對美國對中國半導體產品加徵301關稅。

她說，美國單邊關稅「違反世貿組織規則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈，損害美國企業和消費者利益，損人不利己」。中方敦促美方盡快糾正，取消相關措施。

她說，中方願與美方在相互尊重、和平共處、合作共贏原則基礎上，透過平等對話磋商解決各自關切。倘若美方執意損害中方權益，中方將堅決採取必要措施，堅定維護自身權益。

美國前總統拜登（Joe Biden）時代針對中國對美出口成熟製程晶片，啟動歷時1年的「301條款」不公平貿易行為調查近日結束。美國貿易代表署23日認定，北京當局「不合理」地追求晶片產業主導地位，將對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。

路透社報導，美國政府延後對中國半導體關稅執行時間，與目前中美正在進行的貿易與科技談判有關，此舉保留了美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的能力，也尋求在中國對稀土金屬實施出口管制之際，緩解與北京的緊張局勢。

美國 美方 中方

