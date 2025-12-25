中國國防部談對外交流合作 提到開通X平台帳號
中國國防部發言人張曉剛今天介紹2025年中國軍隊對外交流合作。他提到，今年加強與俄羅斯、美國、歐洲戰略溝通；中國國防部開通了X平台帳號「增頻擴容」。
中國國防部今天舉行例行記者會，張曉剛回答的第一個提問是2025年中國軍隊對外交流合作。
張曉剛說，今年加強與俄、美、歐等戰略溝通，軍委領導應邀訪問俄羅斯，中美防長視訊通話並進行會晤，中法、中德展開防長訪問交流，中印（尼）舉行外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，中英兩軍領導舉行雙邊會談，與有關國家防務部門展開機制性磋商。
他宣稱，中國對外軍事關係走深走實，塑造有利戰略安全態勢。
張曉剛又稱，針對「有關國家」在台灣、南海、歷史等議題上「挑釁滋事」，及時展開外交交涉、訊息發布，揭穿「虛假敘事」，維護國家利益。
張曉剛還提到，中國國防部新聞發布「增頻擴容」，開通X平台帳號，讓更多海外受眾直觀了解中國軍隊。
他也提到，中國國防部舉辦上海合作組織國防部長會議、中拉高級防務論壇、中非和平安全論壇首屆青年領軍者大會、北京香山論壇等會議。
中國國防部8日開通X官方帳號，以英文發文稱「見證歷史，我們來了」。不過，首篇發文有眾多留言是質疑為什麼官方可以「翻牆」。
此前中國國防部另一名發言人蔣斌表示，開設X平台帳號是為了「更好地滿足海外受眾信息需求」，「我們也將在認真傾聽、真誠對話中不斷改進，更好地發揮中外溝通交流的橋梁和紐帶作用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言