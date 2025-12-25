快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

中國國防部談對外交流合作 提到開通X平台帳號

中央社／ 北京25日電
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影

中國國防部發言人張曉剛今天介紹2025年中國軍隊對外交流合作。他提到，今年加強與俄羅斯、美國、歐洲戰略溝通；中國國防部開通了X平台帳號「增頻擴容」。

中國國防部今天舉行例行記者會，張曉剛回答的第一個提問是2025年中國軍隊對外交流合作。

張曉剛說，今年加強與俄、美、歐等戰略溝通，軍委領導應邀訪問俄羅斯，中美防長視訊通話並進行會晤，中法、中德展開防長訪問交流，中印（尼）舉行外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，中英兩軍領導舉行雙邊會談，與有關國家防務部門展開機制性磋商。

他宣稱，中國對外軍事關係走深走實，塑造有利戰略安全態勢。

張曉剛又稱，針對「有關國家」在台灣、南海、歷史等議題上「挑釁滋事」，及時展開外交交涉、訊息發布，揭穿「虛假敘事」，維護國家利益。

張曉剛還提到，中國國防部新聞發布「增頻擴容」，開通X平台帳號，讓更多海外受眾直觀了解中國軍隊。

他也提到，中國國防部舉辦上海合作組織國防部長會議、中拉高級防務論壇、中非和平安全論壇首屆青年領軍者大會、北京香山論壇等會議。

中國國防部8日開通X官方帳號，以英文發文稱「見證歷史，我們來了」。不過，首篇發文有眾多留言是質疑為什麼官方可以「翻牆」。

此前中國國防部另一名發言人蔣斌表示，開設X平台帳號是為了「更好地滿足海外受眾信息需求」，「我們也將在認真傾聽、真誠對話中不斷改進，更好地發揮中外溝通交流的橋梁和紐帶作用」。

國防部 X 溝通

延伸閱讀

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

美國防部報告揭「中國預期2027前具對台動武取勝能力」 1打擊選項曝光

相關新聞

宏都拉斯總統當選人承諾與台灣復交 大陸外交部回應了

宏都拉斯選委會24日發布總統選舉正式結果，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。阿斯夫拉選前曾表示，...

雙城論壇啟動！北市府「先遣團」出發 主論壇場地曝光

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市府先遣團今天出發前往上海，主要確定這次媒體、主團、市長，以及主、分論壇等共4天3夜整體行...

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

大陸全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有7人均有軍工、能源背...

雙城論壇蔣萬安改當天來回 滬方人士曝未做1事很可惜

台北市長蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日...

陸反控「宏泰58」走私 央視：受海巡署驅趕「意外誤損」海纜

陸資背景權宜輪「宏泰58」今年2月勾斷台澎三號海纜，陸籍王姓船長遭台南地院判刑3年，但大陸公安24日公布對7名船員的調查...

中國國防部談對外交流合作 提到開通X平台帳號

中國國防部發言人張曉剛今天介紹2025年中國軍隊對外交流合作。他提到，今年加強與俄羅斯、美國、歐洲戰略溝通；中國國防部開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。