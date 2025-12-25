陸反控「宏泰58」走私 央視：受海巡署驅趕「意外誤損」海纜

陸資背景權宜輪「宏泰58」今年2月勾斷台澎三號海纜，陸籍王姓船長遭台南地院判刑3年，但大陸公安24日公布對7名船員的調查情況，反控2名台灣人長期操控船隻向大陸走私凍品，並對其懸賞。央視25日再稱，此次事件是「宏泰58」走私時受台灣海巡署驅趕「意外誤損」海纜，並非台灣當局「誣稱的蓄意破壞」，並宣稱該走私生意遍及台灣、釜山與大陸東南沿海省份。

央視新聞「法治在線」欄目25日刊登影音報導，表示要披露「宏泰58」事件的「真相」。

報導表示，今年6月30日，山東威海警方在對劉某某等7名「宏泰58」大陸籍船員調查過程中，發現以台灣簡姓、陳姓民眾為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品，遂立案偵查，並於12月24日發布對2人的懸賞通告。

在報導中，自稱負責為走私船招募船員、改裝船隻的潘海明指控，這2名台灣人一直在走做走私凍品的生意，從台灣各個港口、南韓釜山拉出來，然後拉到浙江、福建、江蘇附近的公海倒賣。

潘海明指稱，簡男在台灣人脈資源比較廣，負責幫「宏泰58」等走私船找貨源，處理進出港報關手續、更改船隻證書，陳男則負責船隻的維修、補漆、加油，「他們兩個互相配合，一直在搞走私活動。」

對於勾斷海纜時的情況，報導宣稱，當時船隻發動機艙突然漏水，船剛修好，海上的風浪又迫使他們繼續停船避風。在2025年2月25日凌晨2點30分，台灣海巡署台南海巡隊10079艦抵達將軍漁港西北方向6海里處，發現「宏泰58」下錨滯留，隨即實施廣播驅離。

「宏泰58」劉姓船員在報導中稱，「（台灣海巡署）讓我們起錨馬上離開，（我們）跑了有半個小時，台灣海巡署呼叫我們，說我們起錨的時候，把他們海底的『光纜』給刮壞了，就不讓我們走了。」報導提到，台灣海巡署指此次事件「不排除是大陸開展灰色地帶侵擾行動」。

該報導接著引述威海市公安局政委尹劍反駁，「經我們調查」，所謂海纜故障事件，是以2名台灣居民為核心的犯罪團伙，在操控「宏泰58」從事走私活動中，受台海巡署驅趕，意外誤損台海纜所致，「並非台當局誣稱的蓄意破壞。」

央視報導稱，「民進黨當局」罔顧事實，刻意掩蓋這2人將台灣港口作為中轉凍品集散地，進行走私犯罪的事實，炮製、炒作所謂「灰色地帶侵擾行動」言論，標籤化、政治化操弄海纜故障事件。

針對陸方指控，陸委會24日回應，在沒有具體事證下公布姓名懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作，並呼籲對岸如有具體事證，可提供給我方合作防制兩岸跨境犯罪。

海巡署則表示，該貨輪刻意關閉AIS規避檢查，破壞台灣海底電纜，經司法機關釐清犯罪事實後判決有罪確定，如今大陸卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非，製造及升高兩岸對立，海巡署對此強烈譴責。