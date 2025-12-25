雙城論壇啟動！北市府「先遣團」出發 主論壇場地曝光

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「世界會客廳」擁有瞭望浦東的最佳視角。記者黃雅慧／攝影
台北上海雙城論壇正式啟動，台北市府先遣團今天出發前往上海，主要確定這次媒體、主團、市長，以及主、分論壇等共4天3夜整體行程，踩點確保一切順利進行；市長蔣萬安只參加28日雙城論壇主論壇，將在上海世界會客廳登場。

台北市長蔣萬安因12月19日北車、中山商圈發生無差別攻擊事件，決定縮短雙城論壇行程，原訂27、28日出訪上海，改為只出席28日上海雙城論壇的主論壇。

雙城論壇媒體團，明天出發，媒體團台北出發是21人，駐地8人；後天27日北市府主團，改由林奕華副市長帶隊出發，28日上午蔣萬安出發參加雙城論壇主論壇，隨後當天返回台北。

據指出，今年雙城論壇主論壇場地，位於上海世界會客廳，位於上海市虹口區北外灘路，該建築屬歷史風貌建築群，由3棟樓組成，也是北市府前年和上海市府會面及宴請的場地。28日蔣萬安抵達後，主論壇登場前，也會在此會晤上海市府代表，並與上海市長龔正交換禮物。

雖然蔣萬安行程縮短為半天，原本的2天1夜「鐵人」行程變「飛人」，但府方表示，市府團參加人數和2023年相比差不多，約120多人，分別是先遣團、媒體團、工作團、三個分論壇團、工作團。至於企業團體，分布在各分論壇中。

今年雙城論壇，北市議會照例參加，包括議長戴錫欽和市議員；抽籤抽中隨行的議員，分別是國民黨市議員吳世正、柳采葳、曾獻瑩和民眾黨議員張志豪，無綠營議員；自費前往的議員為國民黨議員秦慧珠、汪志冰、張斯綱等人以及民眾黨議員林珍羽，藍、白議員共有10多位。

台北市議員曾獻瑩說，因為台北市發生無差別攻擊事件，蔣萬安只參加雙城論壇的主論壇，他給予肯定，因為現在是很敏感、要提高警覺的時候，市長坐鎮，能夠讓市民在耶誕、跨年的這段期間，能夠過一個安心的節慶，這相當重要。

民眾黨議員林珍羽指出，兩岸總是要互相了解，多交流也可避免擦槍走火，而且雙方的交流，雙城論壇可以把政治力降到最低，民進黨現在把兩岸關係降到冰點，這樣有對台灣比較好嗎？台北市是首都，與大陸市城市交流、雙方互釋善意，這是首都的義務。

上海北外灘的「世界會客廳」。記者黃雅慧／攝影
