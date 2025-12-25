雙城論壇蔣萬安改當天來回 滬方人士曝未做1事很可惜

台北市長蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日上午的主論壇。上海知情人士稱，上海對北市府方面的調整與安排可以理解，也予以配合，雙方均在既有條件下盡力完成既定論壇行程，惟就蔣萬安此行沒有什麼機會與上海市民多互動表示可惜；至於上海方是否會釋出利多，知情人士則未多作評論。

上海知情人士向本報表示，此次行程由原先2天縮減為1天，相關調整相當密集，包含會見時程、參訪點位及宴請安排皆臨時修正。部分原已準備完成的午宴及接待作業亦因此取消，相關單位需重新協調，壓力不小。不過，對於變動，上海方面抱持理解態度，認為屬於突發情況下的應變結果，「大家都想盡力辦好」。

雙城論壇自舉辦以來已持續15年，歷年規模與形式隨實際狀況有所不同。該名人士也指，受行程壓縮影響，蔣萬安此行與上海市民互動的安排幾乎沒有，這部分確實有些可惜，原先規畫的市區參訪點包括張園、徐匯濱江西岸等，最終因行程更動而未列入蔣萬安行程之中。他也坦言，整個籌備過程一波三折，氣氛相較過往更為低調。

針對外界關心蔣萬安在論壇期間是否就兩岸議題發表進一步看法，該名人士指，上海方面對蔣萬安此行的定位，主要基於其台北市市長身分，論壇屬市政交流平台，在行程縮減的情況下，雙方以確保主論壇順利舉行為優先，其餘活動則配合實際狀況調整。

另，去年雙城論壇時上海方曾遞出上海陸客團赴台的橄欖枝，今年是否還會再釋利多也受各界關注。對此，另一名知情人士低調表示，目前沒有相關內容可以透露，一切還是等雙城論壇當天。

據了解，本次雙城論壇原規畫蔣萬安27日到梅賽德斯奔馳文化中心、三甲醫院中山醫院參訪，並參加上海市府舉辦的歡迎晚宴與會見，再赴徐匯濱江區、南京路體驗夜經濟。第2天上午9時出席主論壇，論壇後原規劃赴張園、上海動物園等參訪，隨後還將與上海台商座談交流。

在縮短行程後，蔣萬安28日僅赴滬半天，在論壇後預計將與上海市長龔正簡單午餐會，下午即提前搭機返台，其他行程則改由台北市副市長林奕華帶隊出席。