快訊

民眾黨再-1…陳諭韋退黨「改無黨籍參選」 親曝原因：不是政治算計

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

雙城論壇蔣萬安改當天來回 滬方人士曝未做1事很可惜

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
今年的台北、上海雙城論壇將於27、28日在上海舉行。圖為去年12月16日，北市府在圓山飯店晚宴接待上海訪團，左為上海市副市長華源。（本報系資料照）
今年的台北、上海雙城論壇將於27、28日在上海舉行。圖為去年12月16日，北市府在圓山飯店晚宴接待上海訪團，左為上海市副市長華源。（本報系資料照）

台北市長蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日上午的主論壇。上海知情人士稱，上海對北市府方面的調整與安排可以理解，也予以配合，雙方均在既有條件下盡力完成既定論壇行程，惟就蔣萬安此行沒有什麼機會與上海市民多互動表示可惜；至於上海方是否會釋出利多，知情人士則未多作評論。

上海知情人士向本報表示，此次行程由原先2天縮減為1天，相關調整相當密集，包含會見時程、參訪點位及宴請安排皆臨時修正。部分原已準備完成的午宴及接待作業亦因此取消，相關單位需重新協調，壓力不小。不過，對於變動，上海方面抱持理解態度，認為屬於突發情況下的應變結果，「大家都想盡力辦好」。

雙城論壇自舉辦以來已持續15年，歷年規模與形式隨實際狀況有所不同。該名人士也指，受行程壓縮影響，蔣萬安此行與上海市民互動的安排幾乎沒有，這部分確實有些可惜，原先規畫的市區參訪點包括張園、徐匯濱江西岸等，最終因行程更動而未列入蔣萬安行程之中。他也坦言，整個籌備過程一波三折，氣氛相較過往更為低調。

針對外界關心蔣萬安在論壇期間是否就兩岸議題發表進一步看法，該名人士指，上海方面對蔣萬安此行的定位，主要基於其台北市市長身分，論壇屬市政交流平台，在行程縮減的情況下，雙方以確保主論壇順利舉行為優先，其餘活動則配合實際狀況調整。

另，去年雙城論壇時上海方曾遞出上海陸客團赴台的橄欖枝，今年是否還會再釋利多也受各界關注。對此，另一名知情人士低調表示，目前沒有相關內容可以透露，一切還是等雙城論壇當天。

據了解，本次雙城論壇原規畫蔣萬安27日到梅賽德斯奔馳文化中心、三甲醫院中山醫院參訪，並參加上海市府舉辦的歡迎晚宴與會見，再赴徐匯濱江區、南京路體驗夜經濟。第2天上午9時出席主論壇，論壇後原規劃赴張園、上海動物園等參訪，隨後還將與上海台商座談交流。

在縮短行程後，蔣萬安28日僅赴滬半天，在論壇後預計將與上海市長龔正簡單午餐會，下午即提前搭機返台，其他行程則改由台北市副市長林奕華帶隊出席。

上海 行程 蔣萬安

延伸閱讀

民眾黨找蔣萬安站台？小雞：我們有「老母雞」柯文哲

余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

跨年活動維安受關注 蔣萬安：26日進行高強度演練

因應無差別攻擊1226高強度演練 蔣萬安：納入演練場域業者櫃位

相關新聞

雙城論壇啟動！北市府「先遣團」出發 主論壇場地曝光

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市府先遣團今天出發前往上海，主要確定這次媒體、主團、市長，以及主、分論壇等共4天3夜整體行...

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

大陸全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有7人均有軍工、能源背...

雙城論壇蔣萬安改當天來回 滬方人士曝未做1事很可惜

台北市長蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日...

福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

前不久，福建艦等多艘艦艇組成的航母編隊完成了海上訓練任務。福建艦電磁彈射系統是中國自主設計、自主研發、自主製造的航母核心...

南京博物院前院長徐湖平涉盜賣被帶走 獨棟別墅被指藏滿文物

南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被舉報盜竊走私大批文物，引發高度關注，國家文物局為此成立的工作組已到南京...

翁同龢後人藏品贈美曾被批數典忘祖 如今被指「有遠見」

南京博物院近日爆出盜賣藏品醜聞，網友熱議文物管理漏洞恐怕不是個別現象；而翁同龢後人翁萬戈2018年無償捐贈大量國寶給波士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。