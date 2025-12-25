中共政治局召開會議：堅定不移推進反腐敗鬥爭

新華社報導，中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，會議強調，要堅定不移推進反腐敗鬥爭。會議並同意於明年1月12日至14日召開二十屆中紀委五次全會。

中共持續打貪腐，據上觀新聞統計，今年截至目前已有63名中管幹部落馬，已超越去年58人，改寫新高紀錄；其中包含8名正部級官員。

據報導，中共政治局25日會議指出，2025年保持反腐敗高壓態勢，深入推進風腐（不正之風與腐敗問題）同查同治，完成對省區市巡視全覆蓋，推動完善黨和國家監督體系，推動紀檢監察工作取得新成效。

會議強調，2026年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員幹部樹立和踐行正確政績觀。鞏固拓展深入貫徹「中央八項規定」精神，推進作風建設常態化長效化，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。

會議指出，要把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。並著力鍛造紀檢監察鐵軍。

據報導，會議同意2026年1月12日至14日召開二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

報導提到，會議還研究了其他事項。