聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，會議強調要堅定不移推進反腐敗鬥爭，並同意於明年1月12日至14日召開二十屆中紀委五次全會。圖為今年1月二十屆中紀委第四次全會。新華社
中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，會議強調要堅定不移推進反腐敗鬥爭，並同意於明年1月12日至14日召開二十屆中紀委五次全會。圖為今年1月二十屆中紀委第四次全會。新華社

新華社報導，中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，會議強調，要堅定不移推進反腐敗鬥爭。會議並同意於明年1月12日至14日召開二十屆中紀委五次全會。

中共持續打貪腐，據上觀新聞統計，今年截至目前已有63名中管幹部落馬，已超越去年58人，改寫新高紀錄；其中包含8名正部級官員。

據報導，中共政治局25日會議指出，2025年保持反腐敗高壓態勢，深入推進風腐（不正之風與腐敗問題）同查同治，完成對省區市巡視全覆蓋，推動完善黨和國家監督體系，推動紀檢監察工作取得新成效。

會議強調，2026年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員幹部樹立和踐行正確政績觀。鞏固拓展深入貫徹「中央八項規定」精神，推進作風建設常態化長效化，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。

會議指出，要把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。並著力鍛造紀檢監察鐵軍。

據報導，會議同意2026年1月12日至14日召開二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

報導提到，會議還研究了其他事項。

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

大陸全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有7人均有軍工、能源背...

「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控走私

今年二月底台澎三號海纜遭拖斷，陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰五八」貨輪為始作俑者，但大陸公安昨公布對七名船員調查情況，反控兩...

新聞眼／兩岸法律戰 加劇壓力鍋升溫

隨兩岸法律戰升級，今年大陸公安對台灣人的懸賞通告一張接一張，從資通電軍、心戰大隊，所謂「台獨頑固分子」，到昨日被指控走私...

反腐力度大 港媒：共軍僅剩6上將

共軍反腐升級背景下，中共中央軍委廿二日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首...

中共政治局召開會議：堅定不移推進反腐敗鬥爭

新華社報導，中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和...

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查落馬，其中多人是軍工、能源系統...

