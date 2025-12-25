港媒：因應香港新形勢 中聯辦進行改革
星島日報今天報導，中共兩年前組建中央港澳工作辦公室（中央港澳辦）之後，香港中聯辦也隨即進行改革，「以體現新形勢下的工作需要」，相關改革已接近尾聲。
報導引述多名建制派人士說，中央港澳辦組建後，香港和澳門兩個中聯辦也展開機構改革，其中澳門中聯辦已完成改革。
據指出，與之前相比，澳門中聯辦內設機構仍為17個，但出現不少調整，以體現新形勢下的工作需要，比如原有的「珠海聯絡部」已經「消失」，「研究室」也不再單設，而是加掛在「社會工作部」，承擔相關職能。
此外，澳門中聯辦新增設「國家安全事務辦公室」和「社會發展部」，但暫時不清楚後者職能。
報導指出，澳門中聯辦一些部門也更改了名稱，令職能更加明確，同時適應新形勢，比如「經濟部」改名「經濟金融部」，「教育與青年工作部」改名「教育和青年部」，「公關部」改名「保安部」。
至於香港中聯辦，其改革也接近尾聲。
據報導，香港中聯辦原來內設單位24個，不少部門將有所調整，其中「新界工作部」極有可能一分為二，以強化地區聯絡工作。
另外，澳門中聯辦已取消「珠海聯絡部」，香港中聯辦會否再保留「深圳聯絡部」有待觀察。
再者，澳門中聯辦設立了「教育和青年部」，香港中聯辦的「青年工作部」和「教育科技部」也可能重整；「經濟部」也可能仿效澳門中聯辦改名「經濟金融部」。
「反送中」運動爆發之後，北京方面於2023年3月公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在國務院港澳事務辦公室（港澳辦）的基礎上組建中央港澳辦，港澳辦不再單設，只保留牌子；中央港澳辦應是中共中央港澳領導小組的辦事機構。
一般相信，中共組建中央港澳辦，是要加大對港澳事務的集中管理。
香港中聯辦全稱「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，成立於1947年5月，是北京派駐香港的機構；香港在英國殖民統治時，中聯辦以新華社香港分社名義運作。
