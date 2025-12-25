快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸全國政協主席會議24日在北京召開，由大陸全國政協主席王滬寧（中）主持，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格。新華社
大陸全國政協主席會議24日在北京召開，由大陸全國政協主席王滬寧（中）主持，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格。新華社

大陸全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有7人均有軍工、能源背景。

新華社報導，政協第十四屆全國委員會第四十五次主席會議24日上午在北京召開，會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議追認。

港媒星島日報25日分析，政協委員被「撤銷」資格，一般都是涉及違紀違法。這次8人當中，除了王行環之外，其他7人均為軍工、能源央企的掌門人。

據公開資料，張冬辰曾任中國衛星網絡集團董事長、中國電子科技集團公司副總經理；曹建國是中國工程院院士，曾任中國航天科工集團總經理、中國航空發動機集團董事長，今年5月被免職；樊友山此前擔任全國工商聯副主席，也曾任中國電子科技集團有限公司總經理、中國兵器工業集團副總經理；曾毅曾任中國電子信息產業集團董事長、中國兵器工業集團副總經理。

另外，劉國躍曾任國家能源投資集團董事長；馬正武曾任中國融通資產管理集團董事長、中國誠通控股集團董事長，曾是十九屆中共中央委員；俞培根曾任中國東方電氣集團董事長。

王行環曾任武漢雷神山醫院院長，也是大陸國家「十三五」重點研發計畫首席科學家，國家技術發明獎二等獎獲得者，享受國務院政府特殊津貼專家。

此次會議也確定，前大陸國台辦主任、現任全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為政協第十四屆全國委員會第四次會議新聞發言人。這將是劉結一第3度擔任每年3月「全國兩會」政協會議發言人。

總經 軍工 能源

延伸閱讀

比亞迪單月出口規模再創新高

陸光電裝機量2026年減35% 行業第2季有望修復盈利

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

相關新聞

「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控走私

今年二月底台澎三號海纜遭拖斷，陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰五八」貨輪為始作俑者，但大陸公安昨公布對七名船員調查情況，反控兩...

新聞眼／兩岸法律戰 加劇壓力鍋升溫

隨兩岸法律戰升級，今年大陸公安對台灣人的懸賞通告一張接一張，從資通電軍、心戰大隊，所謂「台獨頑固分子」，到昨日被指控走私...

反腐力度大 港媒：共軍僅剩6上將

共軍反腐升級背景下，中共中央軍委廿二日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首...

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

大陸全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷8名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有7人均有軍工、能源背...

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查落馬，其中多人是軍工、能源系統...

解放軍將軍拒鎮壓天安門審判影片流出 學者：揭中國高層常處不確定

一支關於中國人民解放軍將軍徐勤先拒絕執行命令，未率部隊進入天安門廣場鎮壓1989年學生運動的罕見審判影片近日在網路流傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。