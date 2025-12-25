反腐力度大 港媒：共軍僅剩6上將

共軍反腐升級背景下，中共中央軍委廿二日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」狀態，開始任命新首長。不過，出席儀式的上將僅有六人，較上次整整少了十六人，反映出「軍隊高層反腐力度之大」。

共軍新任東部戰區司令員楊志斌、新任中部戰區司令員韓勝延，廿二日從中央軍委主席習近平手中接過晉升上將軍銜命令。港媒星島日報專欄「中國觀察」昨依據央視新聞畫面分析指，除兩名新上將，僅有另四名上將出席此次儀式，分別是軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立、防長董軍。

文章指，共軍上一次在去年底的晉銜儀式有約廿名上將出席，不僅一年之內少了十六人，其中不少人已官宣落馬，且對照總兵力兩百萬的共軍，本應有約四十名現役上將，現在只有六名，「堪稱奇觀」。

而若是兩岸對照，現有共軍六名上將還少於國軍現役十名上將。共軍各大軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝無事，但這三人本次也告缺席，多位十月在中共廿屆四中全會現身的上將，此次也未見蹤影。另，預料共軍的陸軍與空軍參謀長、紀委書記等四位中將已分掌兩軍工作。

大陸全國政協第四十五次主席會議昨日審議通過關於撤銷一批政協委員資格的決定，其中至少包含張冬辰、曹建國、樊友山、曾毅等四人具有軍工背景。