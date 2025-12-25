聽新聞
0:00 / 0:00

反腐力度大 港媒：共軍僅剩6上將

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)

共軍反腐升級背景下，中共中央軍委廿二日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」狀態，開始任命新首長。不過，出席儀式的上將僅有六人，較上次整整少了十六人，反映出「軍隊高層反腐力度之大」。

共軍新任東部戰區司令員楊志斌、新任中部戰區司令員韓勝延，廿二日從中央軍委主席習近平手中接過晉升上將軍銜命令。港媒星島日報專欄「中國觀察」昨依據央視新聞畫面分析指，除兩名新上將，僅有另四名上將出席此次儀式，分別是軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立、防長董軍。

文章指，共軍上一次在去年底的晉銜儀式有約廿名上將出席，不僅一年之內少了十六人，其中不少人已官宣落馬，且對照總兵力兩百萬的共軍，本應有約四十名現役上將，現在只有六名，「堪稱奇觀」。

而若是兩岸對照，現有共軍六名上將還少於國軍現役十名上將。共軍各大軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝無事，但這三人本次也告缺席，多位十月在中共廿屆四中全會現身的上將，此次也未見蹤影。另，預料共軍的陸軍與空軍參謀長、紀委書記等四位中將已分掌兩軍工作。

大陸全國政協第四十五次主席會議昨日審議通過關於撤銷一批政協委員資格的決定，其中至少包含張冬辰、曹建國、樊友山、曾毅等四人具有軍工背景。

延伸閱讀

美公布2025年中國軍力報告！共軍壯大構成直接威脅 美本土「更脆弱」

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

共軍大反腐後 習近平晉升2上將、均是空軍出身

胡錫進：一旦戰爭爆發 共軍「可不會像俄軍那麼面」

相關新聞

8名大陸全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查落馬，其中多人是軍工、能源系統...

陸反控宏泰貨輪為2台灣人操控走私 陸委會：又一次政治操作

陸資背景權宜輪「宏泰58號」今年2月勾斷台澎海底電纜，陸籍王姓船長遭台南地院判刑3年，大陸公安與國台辦24日卻反控稱，此...

新聞眼／兩岸法律戰 加劇壓力鍋升溫

隨兩岸法律戰升級，今年大陸公安對台灣人的懸賞通告一張接一張，從資通電軍、心戰大隊，所謂「台獨頑固分子」，到昨日被指控走私...

「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控走私

今年二月底台澎三號海纜遭拖斷，陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰五八」貨輪為始作俑者，但大陸公安昨公布對七名船員調查情況，反控兩...

反腐力度大 港媒：共軍僅剩6上將

共軍反腐升級背景下，中共中央軍委廿二日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首...

解放軍將軍拒鎮壓天安門審判影片流出 學者：揭中國高層常處不確定

一支關於中國人民解放軍將軍徐勤先拒絕執行命令，未率部隊進入天安門廣場鎮壓1989年學生運動的罕見審判影片近日在網路流傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。