「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控走私

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／北京—台北連線報導
多哥籍「宏泰58」貨輪今年二月的海纜案，受到廣泛關注。圖為「宏泰58」貨輪先前停在台南安平港。圖／聯合報系資料照
今年二月底台澎三號海纜遭拖斷，陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰五八」貨輪為始作俑者，但大陸公安昨公布對七名船員調查情況，反控兩名台灣居民操縱「宏泰五八」等船長期向大陸走私凍品，同時發布懸賞通告，國台辦發言人彭慶恩也強調二月事件實為兩人操控該船從事走私犯罪，抨擊民進黨惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」。

山東威海市公安昨一早突發懸賞通告，稱六月對「宏泰五八」輪七名大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡、陳二人為首的走私犯罪團伙，操控該船和其他多艘船隻，長期向大陸走私凍品（冷凍食品）。公安宣告對兩人懸賞追捕，祭出人民幣五至廿五萬元獎勵。兩人還曾於二○一四年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局「上網追逃」（通緝偵查措施）。

陸委會昨日回應稱，在沒有具體事證下公布姓名懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作，並呼籲對岸如有具體事證，可提供給我方合作防制兩岸跨境犯罪。海巡署則表示，該貨輪刻意關閉ＡＩＳ規避檢查，破壞台灣海底電纜，經司法機關釐清犯罪事實後判決有罪確定，如今大陸卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非，製造及升高兩岸對立，海巡署對此強烈譴責。

「宏泰五八」案由南檢四月偵結起訴後，陸籍船長王玉亮因犯電信管理法毀壞纜線罪，一審遭判刑三年，八月的二審維持原判。船上另七名陸籍船員獲不起訴，被遣返回大陸。

大陸國台辦發言人彭慶恩昨主持例行記者會時就該案表示，今年二月發生的事件，「實為簡、陳二人在操控『宏泰五八號』船從事走私犯罪」。他還抨擊民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。不過，對媒體追問兩岸調查有別，大陸是否調查損毀海纜案等，彭慶恩僅重述前述說法，並未多做說明。

