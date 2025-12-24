國台辦反控宏泰輪案為台人走私 海巡署：混淆是非

中國大陸國台辦今天宣稱，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉拖斷台澎第3海纜，實為2名台灣人進行走私犯罪；海巡署表示，中方企圖混淆是非，予以嚴正駁斥和強烈譴責。

海洋委員會海巡署下午透過新聞稿表示，針對中國國台辦今天稱「兩名台灣民眾涉及操控宏泰58向大陸走私凍品，已對該2人發出懸賞通告」一事，純屬「假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜罪行」之實，特此嚴正駁斥。

海巡署說，今年2月25日台澎第三海底電纜於台南將軍漁港西北方5浬處，遭多哥籍宏泰58貨輪破壞，立即調派艦艇攔停登檢宏泰58貨輪，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦。

南檢4月11日偵結後提起公訴，台南地方法院也於6月12日判處王姓船長犯電信管理法第72條第1項的毀壞纜線罪，處有期徒刑3年。此案因未再上訴已於二審判決確定。

海巡署表示，宏泰58貨輪船長及船員計8人，全部為中國籍，並以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞台灣海底電纜，嚴重干擾國內民生經濟、公共資訊流通等運作，經司法機關依法調查相關事證、釐清犯罪事實後判決有罪確定。

海巡署說，如今中國卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立，海巡署對此嚴正駁斥，並予以強烈譴責。