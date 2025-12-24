江蘇省台辦正式公告 仲紅岩履新主任職務
人民網江蘇24日指出，江蘇省委台灣工作辦公室、江蘇省人民政府台灣事務辦公室24日正式公告，仲紅岩已出任江蘇省委台灣工作辦公室、江蘇省人民政府台灣事務辦公室主任。此前，仲紅岩於「2025兩岸企業家峰會」期間首度在媒體前公開亮相。
據江蘇省委台灣工作辦公室、江蘇省人民政府台灣事務辦公室官網消息，仲紅岩已任江蘇省委台灣工作辦公室、江蘇省人民政府台灣事務辦公室主任。在官網中的省台辦機構的項目顯示，「領導班子」下的主任為仲红岩。
公開資料顯示，仲紅岩為漢族於1973年10月生，江蘇沭陽人，1998年12月加入中國共產黨，1996年7月參加工作，在職研究生學歷，具碩士學位。仲紅岩曾任江蘇省委研究室副巡視員、江蘇省委政策研究室副主任、江蘇省委研究室機關黨委書記、省會辦公室副主任。2023年5月，仲紅岩任江蘇省委會副秘書長、省委會安辦常務副主任。
此前，仲紅岩於「2025兩岸企業家峰會」期間首度在媒體前公開亮相，不過，他當時表現十分低調，僅在兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動上，由江蘇省台辦副主任郭玉振以「江蘇省台辦主任」一稱介紹出場。仲紅岩當時僅於介紹時轉身向與會來賓打招呼，並未上台致辭。在致辭環節結束後，仲紅岩就以其他公務在身先行離場。同時，自仲紅岩接任至今，江蘇省台辦官網才正式在官網上放上其名字。
而在仲紅岩接任江蘇省台辦主任前，該職位為練月琴擔任，然而，練月琴最後一次公開出席官方活動是在10月17日舉行的第十九屆淮安台商論壇，同時，其名字、簡歷與歷史活動報導等，在11月底皆被發現遭到省台辦官網撤下。
消息人士指出，在論壇結束後，她便未再出現在任何公開場合，江蘇省台辦官網「主任」欄位已留空，歷史活動報導及百科詞條等相關訊息也被撤下。這種多端口同步撤離現象在省級官員調整中極為罕見，引發外界對其去向高度關注。
