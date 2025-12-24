快訊

陸反控宏泰貨輪為2台灣人操控走私 陸委會：又一次政治操作

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸公安與國台辦24日反控宏泰貨輪為2名台人操控走私，並對其發布懸賞通緝，陸委會對此回應，陸方沒有具體事證卻公開懸賞的做法「不文明」，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。（本報系資料照片）
大陸公安與國台辦24日反控宏泰貨輪為2名台人操控走私，並對其發布懸賞通緝，陸委會對此回應，陸方沒有具體事證卻公開懸賞的做法「不文明」，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。（本報系資料照片）

陸資背景權宜輪「宏泰58號」今年2月勾斷台澎海底電纜，陸籍王姓船長遭台南地院判刑3年，大陸公安國台辦24日卻反控稱，此事件實為2名台灣人長期在操控船隻向大陸進行走私，並對其發布懸賞通緝，國台辦還批評民進黨政府「進行政治操弄」。陸委會對此回應，陸方沒有具體事證卻公開懸賞的做法「不文明」，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

陸委會24日下午透過書面回應表示，有關多哥籍「宏泰58」貨船毀損台澎第3海纜纜線案，該船之陸籍船長故意毀壞我海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，業經我國司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。

陸委會指出，對於國台辦於24日記者會，再次採取公開懸賞方式要求各界提供台灣民眾的犯罪線索，我們呼籲，中共對我方並沒有管轄權，中共公安部門如有具體事證，可以提供給我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。

陸委會強調，在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

大陸威海市公安局24日一早發布懸賞通告，指今年6月，在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品，現依法對其懸賞追捕。

大陸國台辦發言人彭慶恩稍後在例行記者會上稱，目前大陸公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人訊息和合法權益。彭慶恩也批評民進黨當局罔顧案件事實，「惡意炒作大陸灰色地帶襲擾」。

