吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人彭慶恩說，只要回到九二共識的共同政治基礎上來，兩會（海基、海協）對話溝通機制馬上就能重啟。記者陳政錄／攝影
海基會董事長吳豊山日前宣布於31日卸任，自曝曾透過管道建議與大陸海協會長張志軍見面但未果，提出要赴陸探訪台商子女學校也遭「已讀不回」。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩24日於記者會回應，只要回到九二共識的共同政治基礎上來，兩會（海基、海協）對話溝通機制馬上就能重啟。

彭慶恩今天主持例行記者會，他就吳豊山卸任表示，由於民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，海協會與海基會的對話溝通機制早已停擺，只要回到九二共識的共同政治基礎上來，兩會對話溝通機制馬上就能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

彭慶恩說，對於贊成兩岸關係和平發展的台灣各界人士，只要對兩岸關係政治基礎有正確認知，大陸歡迎他們前來交流。

另對於陸委會發布「澳門移交26周年情勢觀察分析報告」，稱澳門「專業人才短缺，導致經濟多元發展面臨挑戰」、「澳門獨立媒體今年以來屢遭打壓」等，彭慶恩反駁，民進黨當局出於謀「獨」本性，惡意攻擊抹黑「一國兩制」在港澳的實踐，完全是昧於事實、信口雌黃；「一國兩制」在港澳成功實踐所取得的成就有目共睹。

彭慶恩強調，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就證明，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度。

另對於日前台北發生隨機殺人案，影響台北市長蔣萬安本周末赴上海出席雙城論壇行程，壓縮至僅剩1天。被問到是否造成影響，彭慶恩僅稱，涉及雙城論壇的具體安排，請向上海市和台北市方面詢問。

彭慶恩在記者會上表示，大陸對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。

一國兩制 國台辦

