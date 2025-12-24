美公布2025年中國軍力報告！共軍壯大構成直接威脅 美本土「更脆弱」

彭博資訊報導，美國五角大廈於美東時間23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性的軍事擴張」，解放軍在多個領域有所成長「已有能力對美國構成直接安全威脅」，使得美國本土「愈加脆弱」。報告另描述，中國對與美國達成大規模的整體協議抱持戒心；反觀美方對中國措辭「明顯偏向建設性」。

這份100頁的報告是川普第二任內首個中國軍力報告（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China），相較於中國威脅，更多聚焦西半球與國內議題。

根據南華早報，報告提到，美國「無意扼住、支配或羞辱中國」，但解放軍擁有日益擴大的核武、海上力量與常規長程打擊、網路與太空能力軍火庫，已成為令人憂心、可能引發不穩定的因素，並且「已有能力對美國構成直接安全威脅」。

報告指出，北京最核心的軍事戰略是透過全國動員的「國家總體戰」來戰勝美國，並表示中國軍方正穩步推進3項2027年目標，包括具備對台灣取得「戰略決勝」、在核武及其他戰略領域對美國形成「戰略制衡」，以及對其他區域國家達成「戰略懾制」。

報告形容，中國軍方的裝備與作戰能力愈來愈先進、也更具韌性。專家警告，中國的極音速武器研發正在超越美國。川普規畫打造的「金穹」防空系統（Golden Dome）正是要防禦極音速等創新武器威脅，也包括傳統的彈道飛彈。

報告並列出，北京若判定有必要對台灣採取軍事行動，可能考慮4種選項：不開戰的脅迫、聯合火力打擊、海空封鎖與聯合登陸作戰。這些可能選項在過往版本中即曾出現。

另一方面，報告提到，中國與俄羅斯持續深化戰略夥伴關係，背後「幾乎可以確定」是因為雙方都有共同利益、希望抗衡美國；但這種合作也受到限制，因為兩邊都對彼此「互不信任」。

分析人士指出，報告看來像是倉促趕出來的，不僅缺少目錄，部分段落也過時，比如描述「中朝關係平淡、高層交流極少」，卻未提到北韓領導人金正恩9月初在北京大閱兵高調亮相。

不過，分析人士認為，報告仍透露五角大廈與白宮如何看待美中雙邊關係。

歐亞集團資深分析師Jeremy Chan表示，報告整體語氣對中國「明顯偏向建設性」，並延續川普政府論述，強調美中軍事關係「近年少見地更佳」，而五角大廈將支持擴大與解放軍的軍事溝通，重點放在戰略穩定、避免誤判衝突與促成降溫，並主張美方將設法傳達和平意圖。

Chan認為，這項主張雖然「令人存疑」，但仍是重要訊號，顯示川普如何評估其對中政策，也反映他不願對北京提出可能破壞川習會後促成美中緩和的要求。

曾任職美國駐遼寧省瀋陽總領事館的Chan補充，報告承認中國的軍事企圖與穩步推進，但並未試圖把推估延伸到太遠的未來，「中國的力量投射走向全球只是時間問題。這份報告承認中國軍力擴張的現實，可能對美國在西太平洋的防衛承諾帶來深遠影響」。

川普第1任期在2020年9月的版本，將北京描述為正推動一項涵蓋政治、社會與治理體系的長期「國家力量擴張工程」，並試圖修正國際秩序；拜登政府於2024年12月發布的上一版報告則警告，中國是唯一同時具備「意圖」且「能力愈來愈強」去重塑國際秩序的競爭對手，凸顯其軍力提升帶來的挑戰