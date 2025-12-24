賴總統接見萩生田光一 陸國台辦稱「堅決反對日方有關竄訪」

近日中日關係緊張下，總統賴清德22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員，感謝日本首相高市早苗上任以來對台日友誼的支持。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩24日表示，大陸堅決反對日方有關竄訪，要求日方停止一切涉台錯誤言行。

彭慶恩今天主持國台辦例行記者會，對萩生田光一一行訪台，他說，要求日方汲取歷史教訓，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。

彭慶恩還說，民進黨當局妄圖勾連外部勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

另外，因租借到期，日本2隻大貓熊，生活在東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」，將於2026年年初回到大陸，有日本議員提及，就日本動物園與台北動物園展開動物交換進行磋商。彭慶恩回應，「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」，強調大貓熊作為「國寶」，值得兩岸同胞共同珍惜；「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為「媚日輸誠的貢品」，必將遭受兩岸同胞的怒火。