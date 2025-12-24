回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

國民黨和民眾黨宣布提出彈劾總統賴清德案，大陸國台辦發言人彭慶恩24日評論說，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

國台辦經濟局長彭慶恩兼任國台辦新聞發言人，24日上午主持例行記者會。會上陸媒提問，立院藍白黨團宣布提案彈劾賴清德，同時網路發起的聯署據統計已有超過800萬人參與。彭慶恩做上述回應。

彭慶恩說，我們注意到了有關報導。賴清德當局不顧島內（指台灣）民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。

彭慶恩認為，有關情況表明，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

至於陸媒繼續關切賴清德「宣布防務特別預算」後，有媒體報導台南、高雄的小型公司中標「防務案件」，彭慶恩抨擊，民進黨當局為了「以武謀獨」，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢購買外國武器，同時藉機斂財，貪汙腐敗。「希望廣大台灣同胞看清民進黨當局的險惡用心、醜惡嘴臉，用實際行動看緊自己的荷包，不要再上當受騙。」

近日行政院拍板修正國安法等案，包括對現役軍人「不盡責降敵」刑期最重提高至10年等，彭慶恩認為，這是其（指賴清德）所謂「17項策略」的具體行動，目的是升高兩岸對立對抗，破壞兩岸交流合作，變本加厲製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」，為其「台獨專制」、「綠色獨裁」服務。

少見的是，記者會上還有陸媒對已淡出幕前多時，前總統府發言人谷辣斯·尤達卡近日在新書發表會上「不是中國人」的言論提出關切，請國台辦評論，彭慶恩對此抨擊，「有些宵小之徒，為了政治私利，棄祖背宗，違背常識，喪失了基本的人性和良知，可恥可悲可憐。」

彭慶恩還回應多個有關我政府官員示警中共威脅，和過去已回應過的台美軍售相關議題，表示陸方針對「台獨」分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪採取執法、司法措施，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，正告民進黨當局，如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，大陸必將迎頭痛擊。