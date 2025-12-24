快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩稱，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩稱，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。記者陳政錄／攝影

國民黨和民眾黨宣布提出彈劾總統賴清德案，大陸國台辦發言人彭慶恩24日評論說，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

國台辦經濟局長彭慶恩兼任國台辦新聞發言人，24日上午主持例行記者會。會上陸媒提問，立院藍白黨團宣布提案彈劾賴清德，同時網路發起的聯署據統計已有超過800萬人參與。彭慶恩做上述回應。

彭慶恩說，我們注意到了有關報導。賴清德當局不顧島內（指台灣）民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。

彭慶恩認為，有關情況表明，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

至於陸媒繼續關切賴清德「宣布防務特別預算」後，有媒體報導台南、高雄的小型公司中標「防務案件」，彭慶恩抨擊，民進黨當局為了「以武謀獨」，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢購買外國武器，同時藉機斂財，貪汙腐敗。「希望廣大台灣同胞看清民進黨當局的險惡用心、醜惡嘴臉，用實際行動看緊自己的荷包，不要再上當受騙。」

近日行政院拍板修正國安法等案，包括對現役軍人「不盡責降敵」刑期最重提高至10年等，彭慶恩認為，這是其（指賴清德）所謂「17項策略」的具體行動，目的是升高兩岸對立對抗，破壞兩岸交流合作，變本加厲製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」，為其「台獨專制」、「綠色獨裁」服務。

少見的是，記者會上還有陸媒對已淡出幕前多時，前總統府發言人谷辣斯·尤達卡近日在新書發表會上「不是中國人」的言論提出關切，請國台辦評論，彭慶恩對此抨擊，「有些宵小之徒，為了政治私利，棄祖背宗，違背常識，喪失了基本的人性和良知，可恥可悲可憐。」

彭慶恩還回應多個有關我政府官員示警中共威脅，和過去已回應過的台美軍售相關議題，表示陸方針對「台獨」分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪採取執法、司法措施，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，正告民進黨當局，如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，大陸必將迎頭痛擊。

賴清德 台獨 總統府發言人 國台辦

延伸閱讀

5大法官判憲訴法修正違憲 吳宗憲：明天只能過行憲弔唁日

聯合報黑白集／賴清德放過病人吧

陳亭妃初選盼成「最大桶箍」：不靠派系、靠民意

轟檢察官辦案不公平 柯文哲提「賴桑小舖」：是否也起訴賴清德？

相關新聞

美公布2025年中國軍力報告！共軍壯大構成直接威脅 美本土「更脆弱」

彭博資訊報導，美國五角大廈於美東時間23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性的軍事擴張」，解放...

回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

國民黨和民眾黨宣布提出彈劾總統賴清德案，大陸國台辦發言人彭慶恩24日評論說，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違...

賴總統接見萩生田光一 陸國台辦稱「堅決反對日方有關竄訪」

近日中日關係緊張下，總統賴清德22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員，感謝日本首相高市早苗上任以來對台日友誼的支...

傳雙城論壇陸要求發表友中言論 梁文傑：相信蔣萬安自有智慧

2025雙城論壇輪到上海舉辦，因應19日台北捷運隨機殺人案，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，行程改為當天來回。陸委會副主...

吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

海基會董事長吳豊山日前宣布於31日卸任，自曝曾透過管道建議與大陸海協會長張志軍見面但未果，提出要赴陸探訪台商子女學校也遭...

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，港媒星島日報「中國觀察」專欄指出，除了2名新上將，本次僅有4名上將參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。