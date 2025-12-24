快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。（新華社）
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。（新華社）

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，港媒星島日報「中國觀察」專欄指出，除了2名新上將，本次僅有4名上將參加本次晉銜儀式，可窺視軍隊高層反腐力度之大。而總兵力200萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

中共解放軍在十月四中全會前夕，一口氣開除9名上將黨籍軍籍後，時隔2個月，中共總書記習近平22日以中央軍委主席身分出席晉升上將軍銜儀式。共軍2名新任上將為東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延。2人均是空軍出身。

星島日報這篇署名文章首先指出，在解放軍高層反腐升級的大背景下，這是中央軍委今年第1次舉行晉升上將軍銜儀式，2023年和2024年分別舉行4次和3次，因此備受矚目。這也意味着各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

該文分析，從央視新聞聯播的畫面來看，除了2名新上將，僅有4名上將參加本次晉銜儀式，包括軍委副主席張又俠、張升民、軍委委員劉振立、國防部長董軍。上一次晉升上將軍銜儀式是去年年底，大約20名上將出席。1年時間內，有16名上將無法出席晉銜儀式，亦可窺視軍隊高層反腐力度之大。總兵力200萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

該文點出，無法出席的上將不少已經官宣落馬，包括原軍委副主席何衛東、原軍委政治工作部常務副主任何宏軍等人。今年二十屆四中全會，陸軍政委陳輝、空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、原中部戰區司令員王強、軍事科學院院長楊學軍、軍事科學院政委凌煥新還有出席，這次卻沒有亮相晉銜儀式；去年底出席晉銜儀式的國防大學校長蕭天亮上將也不見蹤影。

文章續指，解放軍五大戰區的司令員、和政委此前「雙缺」，不是被查就是被免職。四大軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝，但這3名上將也缺席了。陳輝去年底才擔任陸軍政委、晉升上將，前後剛剛1年，可能成為短命上將。

解放軍 反腐 中共

延伸閱讀

北京抗戰史研討會 國台辦趙世通批高市：破壞世界和平

北京舉辦抗日史研討會 陳廷寵等國軍退將出席

共軍大反腐後 習近平晉升2上將、均是空軍出身

胡錫進：一旦戰爭爆發 共軍「可不會像俄軍那麼面」

相關新聞

美公布2025年中國軍力報告！共軍壯大構成直接威脅 美本土「更脆弱」

彭博資訊報導，美國五角大廈於美東時間23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性的軍事擴張」，解放...

回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

國民黨和民眾黨宣布提出彈劾總統賴清德案，大陸國台辦發言人彭慶恩24日評論說，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違...

賴總統接見萩生田光一 陸國台辦稱「堅決反對日方有關竄訪」

近日中日關係緊張下，總統賴清德22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員，感謝日本首相高市早苗上任以來對台日友誼的支...

傳雙城論壇陸要求發表友中言論 梁文傑：相信蔣萬安自有智慧

2025雙城論壇輪到上海舉辦，因應19日台北捷運隨機殺人案，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，行程改為當天來回。陸委會副主...

吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

海基會董事長吳豊山日前宣布於31日卸任，自曝曾透過管道建議與大陸海協會長張志軍見面但未果，提出要赴陸探訪台商子女學校也遭...

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，港媒星島日報「中國觀察」專欄指出，除了2名新上將，本次僅有4名上將參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。