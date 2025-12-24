快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

核心零件仰賴國外...彭博：陸C919大飛機 今年交付目標難實現

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸東航1架C919客機從上海虹橋機場起飛。（新華社）
大陸東航1架C919客機從上海虹橋機場起飛。（新華社）

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）打造的C919，近日傳出預計難以實現修訂交付目標。受貿易戰相關不利因素影響，生產進度受阻，其全球布局也面臨挑戰。

C919是大陸首款按照國際適航標準獨立研發、擁有完全自主知識產權的噴氣式中程幹線客機，對標空中巴士A320neo和波音737 Max，但目前缺乏美國和歐盟認證，客戶目前僅集中在大陸航空業界。

彭博報導，航空諮詢機構Cirium和Planespotters.net的數據顯示，截至12月22日的1年內，C919客機僅交付13架，與去年交付給航空公司的數量相同。

中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司作為C919的接收方，原本計劃合計引進32架C919。但數據顯示，截至目前，三大航空公司實際接收的數量為12架。

中國商飛今年3月曾表示，計劃在明年提高產能，生產100架C919，並稱2027年和2028年的年產量將提高至各150架，2029年進一步提升至每年200架。

彭博此前指出，中國商飛今年早前已將年度交付目標從75架下調至25架，但交付進度仍明顯落後。隨著2025年僅剩數日，除非在年底前出現集中交付，否則中國商飛預計即便修訂後的目標也將少交近一半，與最初設定的目標相比，交付缺口更超過8成。

C919雖為大陸國產客機，但核心零件如航空電子、飛控系統及發動機高度依賴GE航空航天（GE Aerospace）、Parker-Hannifin等美國供應商。此前，美國商務部曾限制對大陸出口噴射引擎零件及技術，但已於7月解除相關禁令。

南方航空公司 美國 空中巴士

延伸閱讀

鑭影R6000飛行器 試飛成功

大陸雲端三大巨頭衝 AI 帶旺英業達 多年夥伴通吃訂單

大陸雲端三巨頭明年持續衝刺 AI 布局 新一波模型大戰開打

中日航線大幅取消 分析：陸三大航空公司今年難實現盈利

相關新聞

美公布2025年中國軍力報告！共軍壯大構成直接威脅 美本土「更脆弱」

彭博資訊報導，美國五角大廈於美東時間23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性的軍事擴張」，解放...

回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

國民黨和民眾黨宣布提出彈劾總統賴清德案，大陸國台辦發言人彭慶恩24日評論說，賴清德大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違...

賴總統接見萩生田光一 陸國台辦稱「堅決反對日方有關竄訪」

近日中日關係緊張下，總統賴清德22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員，感謝日本首相高市早苗上任以來對台日友誼的支...

傳雙城論壇陸要求發表友中言論 梁文傑：相信蔣萬安自有智慧

2025雙城論壇輪到上海舉辦，因應19日台北捷運隨機殺人案，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，行程改為當天來回。陸委會副主...

吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

海基會董事長吳豊山日前宣布於31日卸任，自曝曾透過管道建議與大陸海協會長張志軍見面但未果，提出要赴陸探訪台商子女學校也遭...

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，港媒星島日報「中國觀察」專欄指出，除了2名新上將，本次僅有4名上將參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。