遭控「長期向大陸走私凍品」 陸公安局懸賞追捕2名台灣人

大陸山東省威海市公安局24日發布懸賞通告，稱台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕。

「威海公安」微信公眾號24日發布懸賞通告：2025年6月，我局在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進（2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃）為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

該通告聲稱，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。」