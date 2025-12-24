傳雙城論壇陸要求發表友中言論 梁文傑：相信蔣萬安自有智慧

2025雙城論壇輪到上海舉辦，因應19日台北捷運隨機殺人案，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，行程改為當天來回。陸委會副主委梁文傑指出，台北市府昨天提供變更行程的申請，陸委會今天也會很快回覆。

傳對岸希望蔣萬安發表「友中言論」，梁說，台北市民最重要且最關心的還是市政，相信蔣市長自有智慧，不然不會臨時把行程縮短為當天來回。

此外，國民黨主席鄭麗文演講時稱，兩岸互不隸屬是新兩國論，梁文傑表示，鄭麗文可以學學蔣萬安，蔣萬安都是談「捍衛中華民國」，這也是目前台灣人民最大公約數。不要每天談「一個中國」，要多談「捍衛中華民國」。

針對國民黨立委赴中後是否談了什麼，民進黨立委質疑回來就擋國防特別預算，梁文傑表示，這部分就由社會討論。