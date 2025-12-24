雙城論壇主論壇28日登場 蔣萬安：維持「雙城好、兩岸好」
維繫15年的雙城論壇，28日登場，蔣萬安因1219事件行程減為半天，28日上午參加主論壇，蔣萬安上午受訪指出，對於兩岸的論述，蔣萬安說，基本上就是維持「雙城好、兩岸好」希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。
蔣萬安上午參加北市議員就職3周年活動受訪指出，想基本上雙城論壇維持了15年，一直以來就是進行兩城市的市政的交流，這一次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市的各項大型活動，確保各項的維安部署到位，所以這一次為期2天的雙城論壇活動，他就是出席28號上午的主論壇。
台北市副市長林奕華也表示，台北市發生這樣的憾事，市長在能夠坐鎮台北市，角色當然很重要，但是因為雙城論壇又進行了15年，市府想辦法如何取得上海方能夠理解，其實上海方都非常理解市長的「兼顧」做法，上海方都充分了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言