中韓峰會明年初大陸登場 韓四大集團掌門隨行

南韓外長趙顯廿二日表示，韓方正推動總統李在明與大陸國家主席習近平明年初舉行峰會。南韓財經界消息指，三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣和ＬＧ集團會長具光謨等南韓四大集團掌門人很可能在明年初作為經濟使節團成員，配合峰會訪問中國大陸。

針對中韓峰會，韓聯社報導，趙顯廿二日表示，正與中方就相關事宜進行協商，雙方將從戰略層面探討，兩國如何為東北亞的和平與繁榮加強合作；並稱，爭取中方協助推動北韓重返對話軌道，將是一項重要任務。

報導引述南韓財經界消息，南韓四大集團掌門人包括三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣和ＬＧ集團會長具光謨，很可能在明年一月隨經濟使節團出訪大陸。此次經濟使節團由南韓商會主導組成，計畫組織約兩百家企業代表。使節團將由兼任大韓商工會議所會長的崔泰源率領。他曾於今年十月訪問大陸。

報導說，使節團訪問期間將參加韓中商務論壇、簽署經濟合作諒解備忘錄、一對一商務洽談會等活動。在商務論壇上，雙方將聚焦製造業創新與供應鏈建構、消費品新市場、服務與內容產業等領域，探討深化兩國經濟合作方案。