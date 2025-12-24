聽新聞
中韓峰會明年初大陸登場 韓四大集團掌門隨行

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

南韓外長趙顯廿二日表示，韓方正推動總統李在明與大陸國家主席習近平明年初舉行峰會。南韓財經界消息指，三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣和ＬＧ集團會長具光謨等南韓四大集團掌門人很可能在明年初作為經濟使節團成員，配合峰會訪問中國大陸。

針對中韓峰會，韓聯社報導，趙顯廿二日表示，正與中方就相關事宜進行協商，雙方將從戰略層面探討，兩國如何為東北亞的和平與繁榮加強合作；並稱，爭取中方協助推動北韓重返對話軌道，將是一項重要任務。

報導引述南韓財經界消息，南韓四大集團掌門人包括三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣和ＬＧ集團會長具光謨，很可能在明年一月隨經濟使節團出訪大陸。此次經濟使節團由南韓商會主導組成，計畫組織約兩百家企業代表。使節團將由兼任大韓商工會議所會長的崔泰源率領。他曾於今年十月訪問大陸。

報導說，使節團訪問期間將參加韓中商務論壇、簽署經濟合作諒解備忘錄、一對一商務洽談會等活動。在商務論壇上，雙方將聚焦製造業創新與供應鏈建構、消費品新市場、服務與內容產業等領域，探討深化兩國經濟合作方案。

南韓 三星 李在鎔

相關新聞

雙城論壇蔣萬安變「飛人」當天往返 上海市：可以理解

蔣萬安坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，雙城論壇行程大幅縮減為「半天」除了27日行程，蔣萬安無法參，...

抗日史研討會我退將出席 國台辦再批高市早苗

北京昨舉辦抗日史研討會，大陸國台辦副主任趙世通再對日本首相高市早苗提出批評，稱其言論是對戰後國際秩序的蓄意顛覆，破壞中日...

南京博物院前院長 被控盜賣數千文物

南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被舉報盜竊走私大批文物，使數以千計的文物流失毀損，他還被控將多件書畫贈送...

南京博物院古物遭盜賣 若跨國走私…港澳出海難追回

大陸前兩大博物館之一的南京博物院，近日驚爆前院長疑盜竊文物的重大醜聞，更有港媒形容，現實黑幕「竟比小說還夢幻」。不過，文...

蔣萬安僅出席雙城論壇主論壇 不會見宋濤

台北、上海雙城論壇將於廿七、廿八日登場，市長蔣萬安昨宣布改變行程，僅赴上海半天快閃即返台，希望達到維繫雙城論壇的目的，即...

陸網新規 傳不雅檔案可拘留

大陸明年元旦起將實施新版治安管理處罰法，有陸媒援引新規稱，未來在私人聊天中發送不雅照片或影片，也會面臨最高十五日拘留，引...

