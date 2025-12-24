聽新聞
抗日史研討會我退將出席 國台辦再批高市早苗

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

北京昨舉辦抗日史研討會，大陸國台辦副主任趙世通再對日本首相高市早苗提出批評，稱其言論是對戰後國際秩序的蓄意顛覆，破壞中日關係基礎。我國軍退役上將陳廷寵等人也出席研討會。

中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨「中華民族抗日戰爭大事紀」新書發布會昨在北京舉行。

趙世通出席致詞稱，高市的「台灣有事」論和日本各級政府一系列錯誤言行，值得兩岸同胞和國際社會高度警示。日本政府在戰敗投降八十年的重要時刻，蓄意挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎，不遵守對中國政府承諾，傷害中國人民感情。「我們不禁要問日本究竟要做什麼，日本要往何處去？」

趙世通說，日本講台灣有事可能構成日本存亡危機的事態，官員還講日本應擁核、修改無核三原則，都是對戰後國際秩序的蓄意顛覆，是破壞地區和世界和平的圖謀。我退役上將陳廷寵出席發言稱，看到抗戰變終戰，讓人義憤填膺，呼籲傳承抗戰歷史。

針對中日外交紛爭，高市早苗上周強調雙方溝通的重要性，並表示日方持續敞開與中方的對話大門。高市重申，關於台灣的言論，並未改變日本的立場。

