陸網新規 傳不雅檔案可拘留

大陸明年元旦起將實施新版治安管理處罰法，有陸媒援引新規稱，未來在私人聊天中發送不雅照片或影片，也會面臨最高十五日拘留，引發關注。隨後有媒體與律師釋疑，強調新法目的在打擊公開傳播、群聊分享及涉及未成年行為上，而非侵入私領域。

大陸新修訂的治安管理處罰法將於明年一月一日起實施，該法第八十條明訂，製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或者利用「信息網絡」（資訊網路）、電話及其他通訊工具傳播淫穢訊息的，處十日以上十五日以下拘留，可並處五千元以下罰款。前款規定的淫穢物品或淫穢訊息中涉及未成年人的，從重處罰。

南方都市報指，新規刪除傳播場景限制，將利用網路傳播淫穢訊息的所有行為均納入規制範圍，無論傳播對象是多人還是單人、場景是公開還是私密，只要實施傳播行為並被查證屬實，即可啟動行政處罰程序。

前述報導和解讀引發關注，許多人批評規定入侵私人領域，連環球時報前總編輯胡錫進都質疑新規「太過了」，夫妻、情侶之間「點對點」發訊息示愛、調情，不應被列入「傳播淫穢訊息」的範疇。他還說「沒有對性的興趣，生育如何提高？」

昨日稍晚，澎湃新聞指，新規調高了罰款金額，同時增加涉及未成年人「從重處罰」條款。報導並指，淫穢內涵相對清晰，不等於一般意義上的不雅。中青報也引述律師解讀，新法旨在加強網路淫穢資訊治理，重點打擊公開傳播、群聊分享及涉未成年人行為，公眾無需過度擔憂。