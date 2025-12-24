南京博物院古物遭盜賣 若跨國走私…港澳出海難追回

大陸前兩大博物館之一的南京博物院，近日驚爆前院長疑盜竊文物的重大醜聞，更有港媒形容，現實黑幕「竟比小說還夢幻」。不過，文物犯罪在大陸其實屢見不鮮。

根據大陸公安部通報，二○二四年公安部門累計偵破盜掘、盜竊、倒賣、損毀等各類文物犯罪案件九四○餘宗，追繳各類涉案文物一點六萬件。同年，根據大陸最高檢工作報告，檢察機關持續開展打擊防範文物犯罪專項工作，起訴倒賣、損毀、走私文物等犯罪一九一○人。

古文物不僅是國之瑰寶，更因價值連城讓不少犯罪集團甘願鋌而走險，牟取暴利。部分犯罪集團與國際買家合作，將珍貴文物先流入港澳，再經轉運進入國際古董市場，追回難度非常高。

大陸海關總署近五年發布的年度緝私十大典型案例，就有兩起涉及文物走私。一是二○二一年深圳海關緝私局查獲一個橫跨陝粵港澳地區的文物走私網，涉案文物廿三件，最珍貴的是出自西漢的彩繪跽坐女俑，屬大陸國家一級文物，當時被混入仿古工藝品中，企圖以魚目混珠的手法從深圳、廣州等口岸走私至香港，再轉運出境。

另一案例是二○二二年寧波海關緝私局立案偵辦十二起走私文物案，涉案走私銀元二千餘枚，查扣銀元一千餘枚，其中屬大陸國有珍貴文物近百件。通報指，涉案犯罪集團透過虛構發貨單位、發貨人，採取偽報品名方式，將涉案文物通過商業快遞管道走私出境。

為加強查緝，大陸今年初施行修訂版的文物保護法，內容新增要求文物收藏單位建立健全文物徵集程序，以防止來源不合法的藏品進入文物收藏單位，試圖遏止盜竊盜掘走私文物違法行為。