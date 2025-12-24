南京博物院前院長 被控盜賣數千文物

南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被舉報盜竊走私大批文物，使數以千計的文物流失毀損，他還被控將多件書畫贈送給各級官員，引發高度關注。大陸國家文物局昨日表態「高度重視」，官方工作組赴南京調查。

南博盜賣文物事件始於收藏家龐萊臣後人在今年五月發現，其家族五○年代捐贈給南博的珍貴古代書畫，有五件莫名失蹤，其中一件明代知名畫家仇英作品「江南春」更以人民幣八千萬元（約台幣三點四億元）天價出現在拍賣市場。

明代知名畫作「江南春」（圖）以天價出現在拍賣市場惹議，進而引爆南京博物院盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平遭控盜竊走私大批文物。大陸官方昨宣布介入調查。圖／取自大陸微博

龐氏家族隨即舉報，但南博矢口否認，並稱龐家捐贈的一三七件畫作裡，包含「江南春」在內有五件被專家組鑑定為「偽作」不宜入藏。

龐氏後人強調，捐贈文物均為珍品，南博若認定有偽作，也應通知龐家共同鑒定。輿論也質疑，若畫作曾鑑定為假，拍賣場上的估值何以高達人民幣八千萬元。

此後，「江南春」雖從拍賣會撤下，但龐家近日控告南博，要求返回「消失」的捐贈古畫，使爭議浮上檯面。

在爭議引發越來越多關注後，陸媒報導，南博文物典藏部退休員工郭禮典廿一日在社群發布影片，他秀出昔日工作證，實名舉報徐湖平「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」；並指當年簽署「江南春」為「贗品」的就是徐湖平。徐透過盜竊文物牟利，以致數以千計國寶流失損毀。

港媒星島日報轉述郭禮典說，故宮南遷文物一共有二二一一箱，有十萬多件文物存放於南京朝天宮庫房；徐湖平任職院長期間，未經大陸國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出大量珍貴文物。

他舉報，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內的館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利。徐湖平還為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府官員，包括二〇〇四年落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

郭禮典說，南博四十多名員工二○○八年起聯名舉報多次，也曾向官媒提供徐湖平腐敗相關事證，但由於徐行賄對象太多，背後勢力過於龐大，舉報竟石沉大海，不了了之。

事件引發高度關注後，大陸國家文物局昨日表示高度重視，並稱已成立工作組赴南京進行調查。江蘇省委、省政府也通報，由紀委監委、文物等多部門組成調查組深入調查，強調會對違法違規問題進行嚴肅處理，絕不姑息。