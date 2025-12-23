談中俄關係 俄駐中大使：西方制裁反增進雙方互信

快訊

中央社／ 北京23日電

俄羅斯駐中國大使莫古洛夫（Igor Morgulov）今天表示，西方對中俄施加前所未有的壓力，目的是遏制經濟和技術發展，但是這些制裁反而加強了中俄雙方的對話與互信。

中國人民大學「重陽區域國別論壇之大使講壇」今天以「2025年中俄關係回顧」為題，由莫古洛夫主講。目前中國官方認定中俄關係達到歷史最高水準，這場論壇吸引許多聽眾前往聽講。

莫古洛夫在主講中首先回顧2025年的俄中關係，指今年雙邊關係的核心是是慶祝蘇聯衛國戰爭勝利80週年、中國人民抗日戰爭勝利80週年及第2次世界大戰結束。以此為基調，今年兩國元首會晤了2次，分別在5月9日中國國家主席習近平到莫斯科參加衛國戰爭勝利慶典，而9月3日俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）作為主要嘉賓參加了北京的慶祝活動。

他表示，今年另一具有「歷史意義」的事件是中俄實施免簽制度，相信能增加雙方的旅遊交流，促進兩國人民之間更緊密的交流與合作。

莫古洛夫說，中俄實際合作的發展，發生在「極為複雜的外部環境」中。雙方目睹西方對俄羅斯和中國施加的前所未有的壓力，目的是遏制中俄的經濟和技術發展。

他又說，「這些制裁不但沒有阻止我們，反而加強了雙方的對話並提高了互信」。

莫古洛夫表示，中俄建立有效的合作管道，總體上也已建立起穩定的雙邊結算機制。

他宣稱，現今一個「新的世界秩序」正在誕生，曾經的「單極」發展模式已逐漸成為過去。而俄羅斯與中國是「真正的多極化倡導者」。

莫古洛夫還聲稱，沒有任何國家應該通過犧牲其他國家的安全與發展來保障自身利益。「我們對西方在軍事領域的破壞性路線，這主要體現在北約持續東擴，以及北約加強亞太地區國家的聯繫，這些正在破壞這一地區的穩定」。

他並宣稱，北京深刻理解「烏克蘭危機」（俄烏戰爭）的根本原因和地緣政治背景。俄羅斯也始終尊重中國「在包括台灣問題在內的核心利益」，俄方曾多次敦促東京停止其重新軍事化的道路，回歸日本憲法所確立的真正和平主義。

莫古洛夫表示，中俄在20國集團（G20）與和亞太經濟合作會議（APEC）中的工作也在積極調整，反對將這些平台政治化。建議G20應聚焦於全球大多數國家關心的議題，比如貿易自由化和反對單邊關稅，他並稱，願意支持中國在2026年APEC主辦期間的工作。

他最後說，總而言之，在當前複雜的地緣政治背景下，俄羅斯和中國相互支持，共同面對外部挑戰，共同推動一個「新型、公平和平等的全球秩序的建立」。

中俄 俄羅斯 俄烏戰爭

