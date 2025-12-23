雙城論壇蔣萬安變「飛人」當天往返 上海市：可以理解

蔣萬安坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，雙城論壇行程大幅縮減為「半天」除了27日行程，蔣萬安無法參，原定28日主論壇，蔣萬安在結束後，隨即返回台北。

北市府人士說，今天告知上海並溝通，上海市理解台北市發生無差別攻擊案件，也認同蔣萬安市長應該坐鎮台北市「可以理解」蔣萬安表達盡最大努力，當天去當天回，讓雙城論壇維繫下去，其他相關行程則由副市長林奕華按既定行程走。

台北市議員曾獻瑩表示，因為台北市剛發生恐攻，所以蔣萬安才決定只參加雙城論壇的主論壇，把重心放在台北市，能夠讓市民安心，他覺得這要給蔣萬安肯定。

她說，因為現在是敏感、也是要提高警覺的時候，市長能夠幫助凝結各方的力量跟資源，讓台北市民在耶誕跟跨年的這段期間，能過一個安心的節慶。