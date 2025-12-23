快訊

雙城論壇蔣萬安變「飛人」當天往返 上海市：可以理解

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙城論壇今年舉辦時間敲定，北市府10日送件陸委會，後者已審查完畢。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。（本報資料照片）
雙城論壇今年舉辦時間敲定，北市府10日送件陸委會，後者已審查完畢。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。（本報資料照片）

蔣萬安坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，雙城論壇行程大幅縮減為「半天」除了27日行程，蔣萬安無法參，原定28日主論壇，蔣萬安在結束後，隨即返回台北。

北市府人士說，今天告知上海並溝通，上海市理解台北市發生無差別攻擊案件，也認同蔣萬安市長應該坐鎮台北市「可以理解」蔣萬安表達盡最大努力，當天去當天回，讓雙城論壇維繫下去，其他相關行程則由副市長林奕華按既定行程走。

台北市議員曾獻瑩表示，因為台北市剛發生恐攻，所以蔣萬安才決定只參加雙城論壇的主論壇，把重心放在台北市，能夠讓市民安心，他覺得這要給蔣萬安肯定。

她說，因為現在是敏感、也是要提高警覺的時候，市長能夠幫助凝結各方的力量跟資源，讓台北市民在耶誕跟跨年的這段期間，能過一個安心的節慶。

