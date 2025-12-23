蔣萬安證實雙城論壇28日當天快閃 僅參加主活動

雙城論壇將於27日、28日舉行，然而，台北市在12月19日發生無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安今下午受訪表示，考量協助受害者後續處理，以及因應年底大型活動，只出席28日上午主論壇，當天即回台北。

蔣萬安表示，在1219事件發生後，北市全面提升維安規格，並持續協助受害者相關後續處理，同時因應年底大型活動，確保相關維安部署到位、市民安全，今年原先為期兩天的雙城論壇，他將出席28日上午主論壇，當天即回台北。

北市府稍早也說明，蔣市長認為當前首要任務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府表示，蔣市長將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華副市長率團於12月27日出發。