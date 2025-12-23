習近平：中國央企要強化關鍵核心技術攻關

快訊

中央社／ 台北23日電

中央企業負責人會議22至23日在北京召開，中共總書記習近平以書面指示，要求全國央企要增強核心功能，提升核心競爭力，立足實體經濟，強化「關鍵核心技術」攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。

新華社報導，中國國務院總理李強、國務院副總理張國清、國務院秘書長吳政隆出席會議，會中傳達了習近平的上述指示。

習近平說，中共18大以來（即習近平2012年11月就任總書記以來），央企積極服務國家戰略，在中國國民經濟中「發揮了骨幹和支柱作用」。央企要充分認識肩負的職責使命，更好服務「黨和國家工作大局」，服務經濟社會「高質量發展」，服務保障和改善民生，勇擔社會責任，為「中國式現代化」建設貢獻更大力量。

他提到，央企要聚焦主責、主業，持續優化國有經濟布局，確實增強核心功能、提升核心競爭力。立足實體經濟，強化「關鍵核心技術」攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。

習近平又說，要進一步深化改革，完善「中國特色現代企業」制度，健全公司治理結構，著力解決制約企業發展的深層次問題，建設世界一流企業。要統籌發展和安全，有效防範化解風險，不斷夯實企業安全發展的基礎。

他不忘強調，要堅持和加強黨對央企的全面領導，推動黨領導「融入公司治理各環節」，促進黨建工作與生產經營深度融合。要完善制度、強化監督，堅決懲治腐敗，鍥而不捨糾治「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風），著力營造「風清氣正的政治生態」。

李強則在會議上發表講話說，央企要在實現「產業鏈、供應鏈自主可控」中當好擔綱主力，結合主責、主業發展新興產業和未來產業，保障能源資源供應，增強產業鏈韌性。

他提到，央企要在推進「高水平科技自立自強」中強化基礎支撐，加強應用基礎研究，提升關鍵共性技術供給品質。且要在服務國家重大戰略中積極主動作為，為發展全局作出更大貢獻。

