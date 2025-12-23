中國住建部提出穩房市重點工作：推進現房銷售制

中國住建部召開全國工作會議，部署明年重點工作。在「著力穩定房地產市場」方面，會議提出「因城施策控增量、去庫存、優供給」，並表示在商品房銷售上，推進「現房銷售制」，實現「所見即所得」，從根本上防範交屋風險。

據中國建設報，中國全國住房城鄉建設工作會議22至23日在北京召開，研究部署「十五五」（第十五個五年規劃，2026至2030年）時期和2026年重點任務。

會議指出，2026年，要著力抓好4方面工作。首先是「推進現代化人民城市建設」，重點是，高品質展開城市更新，編制實施「十五五」城市更新專項規劃；高效能推進城市治理，推動建立城市管理統籌協調機制；高標準建設文明城市以及高水準推動城鄉融合發展。

在「著力穩定房地產市場」方面，會議提出3項重點。一是「因城施策控增量、去庫存、優供給」，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等；優化和精準實施保障性住房供應」，實施房屋品質提升工程，有序推進「好房子」建設。

二是「進一步發揮房地產項目『白名單』制度作用」，支持房地產企業合理融資需求。城市政府要用足用好房地產調控自主權，適時調整優化房地產政策，支持居民剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩運行。

三是「加快構建房地產發展新模式」，有序搭建基礎性制度，在房地產開發上，做實房地產開發項目公司制。在房地產融資上，推行主辦銀行制。在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。繼續實行預售的，規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

會議稱，「十五五」時期推動房地產高品質發展，要準確把握房地產市場供求關係的重大變化，看到中國新型城鎮化仍在持續推進，城市存量優化調整也有廣闊空間，人民群眾對「好房子」形成新期待，「房地產仍有較大發展潛力」。要充分認識二手房（中古屋）交易占比上升是今後一個時期的趨勢，把新房市場和二手房市場作為一個整體來看待。

會議並稱，要加快構建房地產發展新模式，牢牢抓住讓人民群眾安居這個基點，處理好當前和長遠、頂層設計和因城施策、市場和保障、租賃和購買、增量和存量、促發展和防風險的關係，堅持政策支持和改革創新並舉，確保新舊模式轉換平穩有序。要堅持因城施策、精準施策、一城一策，城市政府要用好房地產市場調控自主權，因地制宜調整優化房地產政策，促進房地產市場持續健康發展。

中國房市2021年爆雷，多家規模龐大的房企相繼出現嚴重的債務違約，衍生大批未蓋好就停擺的「爛尾樓」 。

全國住建會議則稱，2025年「保交房任務全面完成」。推動房地產市場止跌回穩，打贏保交房攻堅戰，繼續落實好政策「組合拳」。穩步實施城中村和危舊房改造。以需定建、以需定購增加保障性住房供給。推動房地產融資「白名單」項目擴圍增效。