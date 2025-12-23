兩岸經貿前景？學者：美中貿易談判未定 兩岸會相對穩定

面對兩岸經貿未來發展，中經院第一研究所副所長吳佳勳表示，在美中貿易談判未有明確且穩定的結論前，預期兩岸經貿會走向稍微穩定的局勢。

中經院23日舉辦「川普新政對中國大陸經濟經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，廣邀學者研議兩岸經貿前景。

吳佳勳23日對本報表示，「大兩岸」（美中關係）決定「小兩岸」（兩岸關係），現在美中貿易談判是未確定又不穩定，中美雙方領導人中間任何差錯，都可能讓會讓談判產生變化，但兩方領導人又不想破局情況之下，會希望盡量不要有太多的變數，影響到美中最後實質談判。在前述背景下，不管是之前的中日關係或者是現在兩岸關係，都會希望不要有額外的變數來干擾現在的談判。

吳佳勳進一步指出，如果美中最後沒有定調出一個共識或談判結果，兩岸就會相對平靜，因為台灣方面也不想要成為新的「trouble maker」，預期未來兩岸應該會處於比較克制的狀態，不會橫生新變化。

今年3月，賴清德總統提出保本固台思維，收緊兩岸往來、交流等，但520就職周年談話則提及在對等尊嚴下樂意跟中方交流。不過，吳佳勳認為，我政府持續處於變化中，不管是賴總統的的談話，或者是美中現在談判的進展，他可能隨時都得調整。賴總統談話其實有好幾次的轉折，「我覺得轉折也未必是我們真的是全權主導，搞不好應該還是受了國際情勢影響」她說。

吳佳勳稱，2026年台灣首要挑戰，一方面在於美國關稅競爭，台灣傳產首當其衝，接下來要面對出口市場移轉。另一方面，雖然今年經濟增長能達7%，但背後有很多傳產受創，影響到就業，可能會帶來全方位衝擊。

中經院第一研究所所長劉孟俊表示，台灣看待大陸發展主要有三個焦點：一是要關注「一個世界兩個體系」的競合；二是要看到中國大陸爭取從規則跟隨者到制定者，制度競爭不在兩岸，可能在全球戰場；三是大陸國產替代對周邊經濟體的意涵，要走出戰略上的機遇。

劉孟俊認為，要在不確定中要重塑台灣戰略地位，讓危機成為轉機，他建議要把「韌性」變成價值，雖然貿易摩擦帶來成本，但也帶來角色重塑，台灣可在全球供應鏈跟制度體系上提升不可替代性。他提出可以從「制度規則、關鍵科技、國際合作」三條線並進，打造「更難被替代」的戰略優勢。

全國工總大陸事務處處長黃健群認為，兩岸經貿關係處於「政冷經溫」，對在陸台商而言，未來趨勢就是「新東向（投資美國）、新產業（新興戰略與未來產業）、新陸商（進一步在地化）」，但政策上會面臨兩岸經貿情勢變化，如何讓台灣利益最大化等角度思考，仍有很多探討空間。