受1219無差別攻擊事件影響 雙城論壇蔣萬安只參加主論壇
為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，台市長蔣萬安於今日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，市長將只出席12月28日上午的主論壇。
市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣市長第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。
市府表示，蔣市長認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮臺北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。
市府表示，蔣市長將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。
