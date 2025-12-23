北京舉辦抗日史研討會 陳廷寵等國軍退將出席

北京今舉辦抗日史研討會，陸軍退役上將陳廷寵等我國軍退將出席，陸方與會者形容，這是今年中共記念抗日戰爭勝利八十周年等系列活動的「收官之作」。陳廷寵致詞時稱，「看到抗戰變終戰讓人義憤填膺」，呼籲更多人共同傳承抗戰歷史；解放軍退役上將劉精松則抨擊日本首相高市早苗妄言挑釁，希望兩岸同胞協手反對外來干涉，共同推進統一。

第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發表會，23日在北京的中國歷史研究院舉行，主辦單位為陸方的中國抗日戰爭史學會，以及陳廷寵成立的「台灣光復紀念協會」。

除陳廷寵外，還有我國軍退役中將黃炳麟、周治華，和蔣家第四代蔣友松、中興大學歷史系教授孫若怡等人赴陸出席，陸方則以劉精松作為共軍退將代表，和共軍退役中將張學東、中國抗日戰爭史學會會長王建朗等與會，國台辦方面由副主任趙世通出面致詞、交流局長李京文參加。今天議程包括開幕式、新書發布會，以及全天研討會，邀請兩岸學者、抗戰先烈後代、青年等近兩百人出席。

會上，作為台灣退將代表，95歲的陳廷寵坐在輪椅上致詞發言，他強調抗戰是他們這一代人成長中不可磨滅的回憶，抨擊當年軍國主義造成多少家庭失散、親人流離失所，無數親年奔赴戰場，而過程中，台灣同胞是日本侵略、殖民統治下的受害者，但仍舊發揮民族精神反抗日本統治，如今有許多廟宇都紀念當年抗日犧牲的同胞。

陳廷寵強調，在開羅會議中，蔣委員長（蔣介石）提出相關條件，得到美英等盟邦支持，共同發表宣言，並經過波茲坦公告再次確認，是所有抗戰軍民同胞犧牲奮戰成果。「今天我們看到有些人是蓄意否定歷史，更不能無動於衷」，兩岸同胞應共同努力，捍衛抗戰成果與歷史記憶。

他並稱，當年經過戰亂的台灣百廢待舉，包括孫運璿先生在內許多前輩從大陸來到台灣，與台灣居民一同努力建設，事實證明，兩岸同胞團結起來就有光明前途。

陳廷寵抨擊，近幾年台灣受「去中華化」影響，台灣光復甚至被汙名化，抗戰八十周年之際看到抗戰變終戰讓人義憤填膺，因此成立台灣光復紀念協會，希望讓更多人了解、傳承抗戰歷史。

劉精松致詞時則抨擊，「現在有些不懷好心的」，比如高市早苗妄言挑釁，拒不收回錯誤言論，這是大陸不能容許的，希望兩岸攜手反對外來干涉。現在世界不太平，兩岸同胞要團結起來，堅持兩岸交流推進統一。

劉精松說，民進黨台獨勢力歪曲歷史、製造兩岸對立，同時外部勢力頻頻插手台灣問題，嚴重威脅台灣和平穩定，國家主權安全。他還在現場喊話稱，「作為一個老兵，雖然我已經退休，但始終沒有忘記保家衛國的責任，始終嚴守一但有外敵入侵，我必將重返戰場」。