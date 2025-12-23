吳豊山請辭後兩岸關係動向 邱垂正：交流障礙在陸方

海基會董事長吳豊山日前請辭引發輿論熱議，也突顯出賴政府執政下的兩岸困境。對此，陸委會主委邱垂正23日表示，中共政權仍在對台灣進行複合性施壓，但政府還是會沿著既有政策方向來「善意堆疊」，希望能夠營造一個良好的兩岸氛圍。邱垂正也強調，目前兩岸交流的障礙仍在陸方。

吳豊山在離職前表示，對岸有管道透露提及，如果不要九二共識，我方可以主動提出方案做為兩岸交流的基礎。邱垂正23日出席中經院活動後接受本報採訪指出，中共政權對台施壓可以說是步步緊逼、極限施壓，中共對台敵意還是非常明顯，對台的統戰滲透還是無所不用其極。

他表示，吳董事長仍積極在突破中國大陸所設置的這些兩岸的障礙，為兩岸和平、兩岸正常交流盡心盡力。要推崇他的貢獻跟努力。吳董事長很具體提到和平對兩岸至關重要，希望中國大陸能夠減少對台灣的僵化思維及負面作為，各種的敵意思維都應該要降減少。

邱垂正表示，兩岸應恢復正常健康有序交流，用善意堆疊才能恢復到過去的良性互動。政府跟海基會會全力努力打造良性互動的條件。至於海基會董事長繼任人選，邱垂正稱，會依照海基會章程及政府行政程序，會在適當時間對外說明。

至於我方如何堆疊善意？邱垂正說，現在設置交流障礙的是陸方，照理說應該讓吳董事長或者海基會人員去大陸關懷台商，但大陸卻設置政治前提，「九二共識也好，一個中國原則也好，一國兩制也好，所謂的兩制台灣方案，都是消滅中華民國的方案，都是併吞台灣的方案，在這裡面的，在這個前提的框架中，沒有中華民國生存的空間，我們怎麼答應他？我們不可能為了跟交流，把台灣的國家主權跟自由民主都葬送掉。」他說。

邱垂正進一步表示，「這一次我們苦口婆心，（呼籲）他們不要製造交流障礙，這樣的區別對待，只讓藍委去，卻不讓海基會去，這個是他們製造的障礙。」