大陸新法！明年起網路聊天傳不雅照或影片可處15日拘留

還記得今年7月轟動一時的「南京紅姐事件」嗎？一名38歲男子長期男扮女裝誘騙數百名男性發生性關係，並偷拍與對方的性愛影片販售牟利 。當時紅姐的影片在網上瘋傳，不過根據中國大陸即將於明年1月1日起實施的新《治安管理處罰法》，未來即使是在一對一私人聊天中發送不雅照片或影片，一旦遭舉報查實，最高將面臨15日拘留。

中國大陸新修訂的《治安管理處罰法》將於2026年1月1日起正式實施，該法第80條明訂：

「製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或者利用信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者一千元以上三千元以下罰款。

前款規定的淫穢物品或者淫穢信息中涉及未成年人的，從重處罰。」

南方都市報指出，新《治安管理處罰法》第80條刪除傳播場景的限制，將利用信息網絡傳播淫穢信息的所有行為均納入規制範圍，無論傳播對象是多人還是單人、場景是公開還是私密，只要實施傳播行為並被查證屬實，即可啟動行政處罰程序。

亦即新法實施後，即使是在微信等通訊軟體中一對一私人聊天中發送不雅照片或影片，一旦被舉報查實，也會受到法律制裁。

報導並稱，從過去廣東審理的多起涉網路淫穢信息傳播案件來看，若聊天群的群主管理不力，放任群內成員傳播淫穢信息也難逃責任。而當傳播淫穢信息的行為達到「情節嚴重」標準，或具有牟利目的時，將面臨更嚴厲的刑事處罰。

根據大陸最高人民法院相關司法解釋，以牟利為目的傳播淫穢電子信息，獲利人民幣5,000元以上即可定罪，獲利人民幣3萬至5萬元以上即屬「情節嚴重」，將面臨更重刑罰。

值得關注的是，新《治安管理處罰法》第80條特別規定，淫穢物品或信息中涉及未成年人的，從重處罰。南方都市報表示，這一規定與中國大陸未成年人保護法的「最有利於未成年人」原則相呼應。在大陸近期的司法實踐中，此類案件的追責力度已充分體現這一導向。

2025年5月29日，江蘇省人民檢察院發布的一宗典型案例中，行為人馮某向近百名中小學女生發送淫穢影片，最終被以強奸罪、猥褻兒童罪、傳播淫穢物品罪數罪併罰，判處有期徒刑十二年六個月。