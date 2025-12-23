最高42.7% 陸對歐乳製品徵收反補貼稅

大陸商務部昨宣布，初步認定原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，決定自今日起對相關產品徵收最高百分之四十二點七的反補貼稅。這主要針對歐盟牛奶和起司等產品。

大陸在去年八月廿一日對歐盟乳製品發起反補貼調查，後納入豬肉和白蘭地，被認為是對歐盟對大陸電動車加徵反補貼關稅的報復。大陸上周宣布對歐盟豬肉課最高百分之十九點八反傾銷稅。

大陸商務部昨公布前述調查初步裁定，認定原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，大陸相關乳製品產業受到實質損害，補貼與實質損害間存在因果關係。根據大陸反補貼條例規定，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，將自十二月廿三日起採取臨時反補貼稅保證金形式，對歐盟乳製品實施臨時反補貼措施。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人表示，證據顯示歐盟通過共同農業政策等補貼計畫，向牛乳及乳製品產業等涉農領域提供大量補貼。

根據公告，十五家被抽樣公司的稅率於百分之廿一點九至四十二點七間，其中多數法國製造商的稅率為百分之廿九點七，荷蘭與比利時菲仕蘭則面臨最高百分之四十二點七稅率。配合調查的歐盟公司統一適用百分之廿八點六稅率。

前述負責人稱，今年中方對歐方僅就白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉三起反傾銷案件作出終裁；但同期，歐盟已對大陸十八起貿易救濟案件初裁徵稅，並發起十五起貿易救濟調查。

路透指出，最終裁定的稅率可能有所更改。大陸與歐盟近日已重啟電動車談判，北京表示歡迎歐方再次重啟價格承諾磋商。