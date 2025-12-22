福建艦、遼寧艦合體 傳黃海聯合演練

我方上周公布，十一月初入列的共軍首艘電磁彈射型航艦「福建艦」十七日航經台灣海峽，網傳衛星照片顯示，福建艦近日與遼寧艦在青島軍港同時現身。外媒引述專家研判，這兩艘航艦可能在黃海進行雙航艦編隊演練，期間亦有可能穿越第一島鏈進入西太平洋。

國防部十七日首度公布福建艦空拍照片，指福建艦十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。國防部長顧立雄在立院表示，飛行甲板上未搭載艦載機，預判是要回上海長興島造船廠進行缺失改正。

綜合香港南華早報和新加坡聯合早報報導，根據最新衛星照片，福建艦持續北上，並在十八日與停靠在青島軍港的遼寧艦同框，兩艘航艦平行停靠在碼頭兩側。同時，大陸在附近海域畫定軍事禁區，根據大連海事部門發布的航行警告，「廿一日十六時至廿八日十六時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入」。

報導指出，這些訊號都強烈暗示著兩艘航艦即將舉行聯合演練。南華早報引述大陸軍事專家宋忠平表示，「一加一大於二，尤其是這兩艘航空母艦的能力不同，需要進行技術交流，特別是艦員之間的交流」。

聯合早報引述北京軍事專家李亞強亦指，福建艦與遼寧艦有可能進行雙航艦編隊演練，雖然福建艦剛入列不久，兩艦的訓練科目和技術要求可能存在差異，但這不會對兩艦進行一些基礎協同作戰訓練構成障礙。他並指，除了黃海以外，兩艦屆時突破第一島鏈進入西太平洋，並不令人意外。

不過，李亞強也說，若是把福建艦拉到第二島鏈進行實戰化部署仍言之尚早，主要在艦載機數量尚未完全配齊，同時艦載機彈射與回收等實戰化能力仍有提升空間。

在福建艦入列前，共軍第一艘和第二艘航艦遼寧艦與山東艦去年十月曾在南海進行首次雙航艦編隊演練，並在今年六月赴西太平洋再度展開雙航艦編隊演練且穿越第二島鏈。

此次雙艦合璧正值中日關係持續因日相上月初提出的「台灣有事」相關言論而緊張，大陸近期密集在渤海及黃海執行軍事任務或實彈射擊。