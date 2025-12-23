湛海高鐵 拚十五五建成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州至湛江高鐵昨天通車，另一條備受矚目的高鐵是跨越瓊州海峽湛江至海口的高鐵。海南鐵路有限公司總工程師羅志權日前表示，湛（江）海（口）高鐵力爭在「十五五」（2026-2030）期間建成並投入運營。

中新社報導，湛海高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網組成部分，湛海高鐵起自廣東省湛江市，經雷州市、徐聞縣，通過輪渡跨越瓊州海峽至海南省海口市。羅志權日前在一場說明會上表示，湛海高鐵線路串聯瓊粵兩省關鍵節點區域，不僅填補海南自貿港與內地高鐵直連的空白，更構建起瓊州海峽的高效交通閉環，強化區域交通互聯互通。 　　

湛海高鐵陸上部分新建正線長128公里，瓊州海峽段高鐵過海採用輪渡方案，輪渡部分新建徐聞南站和海口北站及相關港口工程，項目整體建設工期4年。湛江市政府此前發布的信息顯示，根據可研報告推薦方案，湛海高鐵項目陸上正線擬按每小時350公里標準建設。 　

羅志權表示，湛海高鐵建成後，將實現海南環島高鐵與全國高鐵網絡的無縫銜接、高效聯動，推動海南自貿港向區域重要交通樞紐跨越升級，並深度串聯海南自貿港與粵港澳大灣區。

根據近日發布的「中共海南省委關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，海南將推進湛海高鐵加快建設，加強同粵港澳大灣區聯動發展。

