共軍大反腐後 習近平晉升2上將

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，圖為中共總書記、中央軍委主席習近平（前排左二）與中共中央軍委副主席張又俠（前排右二）、張升民（前排左一）、中央軍委委員劉振立（前排右一），和共軍東部戰區司令員楊志斌（後排左起）、中部戰區司令員韓勝延的合影。取自解放軍報
中共中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，圖為中共總書記、中央軍委主席習近平（前排左二）與中共中央軍委副主席張又俠（前排右二）、張升民（前排左一）、中央軍委委員劉振立（前排右一），和共軍東部戰區司令員楊志斌（後排左起）、中部戰區司令員韓勝延的合影。取自解放軍報

解放軍在十月四中全會前，一口氣宣布開除九名上將黨籍軍籍後，時隔兩個多月，中共總書記習近平今以中央軍委主席身分，在北京八一大樓出席晉升上將軍銜儀式。兩名新任上將為東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延。兩人均是空軍出身。

據大陸國防部發布，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式22日上午在北京八一大樓舉行，習近平出席晉銜儀式。儀式上，中共中央軍委副主席張又俠宣讀晉升命令，另一副主席張升民主持晉銜儀式，中共中央軍委委員劉振立等參加。

據報導，習近平向晉升上將軍銜的「東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延」頒發命令狀，表示祝賀。

這是共軍在十月一口氣官宣前軍委副主席何衛東等九上將落馬，並於四中全會增補張升民為軍委副主席後的首度上將晉升，也是楊志斌、韓勝延兩人正式以新身分在公開報導中露面。

綜合陸媒和公開資料，楊志斌是中共空軍出身，曾任空軍上海指揮所司令員、蘭州軍區副參謀長兼蘭州軍區空軍參謀長、陝西省軍區司令員等職，2018年出任中共陝西省委常委，2021年升任共軍南部戰區副司令員，同年晉升空軍中將，2023年調任西部戰區副司令員，今年調任東部戰區副司令員，並於近期升任司令員。

韓勝延也長期在空軍服役，曾任蘭州軍區空軍參謀長、成都軍區空軍副司令員、西部戰區副司令員等職，2018年任中部戰區空軍司令員，並在今年擔任中共九三閱兵式總指揮。

當時，九三閱兵這類大規模閱兵總指揮，並未按慣例由時任中部戰區司令員王強擔任，而是韓勝延出馬，曾引發關注，如今韓勝延取代王強擔任中部戰區司令員並晉升上將，王強則動向未明。

今年十月十七日，大陸國防部公布九名解放軍上將被開除黨籍軍籍，移交司法的處理決定，包括當時的中央軍委副主席、中央政治局委員何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧。

