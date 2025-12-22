擴大內需 中國官方：元旦春節要激發假期消費潛力

快訊

中央社／ 台北22日電

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳今天依例印發元旦春節期間工作通知。鑑於中國官方近來反覆強調「促消費」，並指「擴大內需」是明年排首位的重點任務，這項通知特地強調，明年元旦、春節期間各地要「創新多元消費場景，激發假期消費潛力」。

每年元旦前，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳都會印發題為「關於做好元旦春節期間有關工作的通知」，差別僅在於年份不同，而每年通知的重點則大同小異。

在去年此時發布的「關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知」中，有關消費的內容僅提到，要「豐富商品和服務供给，滿足假期消費需求」。

經過對照，今天發布的「關於做好2026年元旦春節期間有關工作的通知」中，有關消費的內容則提到，要「擴大優質商品和服務供給，創新多元消費場景，激發假期消費潛力」。

12月10至11日舉行的中共中央經濟工作會議提出，要「深入實施提振消費專項行動」；而中共黨刊「求是」雜誌16日發表總書記習近平的節錄文章提到，「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的突出矛盾，未來要使居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費」；緊接著中共中央財辦有關負責官員16日即表示，「擴大內需」是中國2026年「排在首位的重點任務」。

除消費外，「關於做好2026年元旦春節期間有關工作的通知」還提到，各黨政機關要關心困難群眾生產生活、確保市場供應平穩有序、豐富群眾精神文化生活、保障群眾平安便捷出行、狠抓安全生產責任落實、全力維護社會大局穩定、持續「糾四風（形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風）樹新風」、認真做好值守應急工作等。

通知針對「全力維護社會大局穩定」說，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，對各類矛盾糾紛和風險隱患開展拉網式清查，加大領導幹部接訪及下訪力度，充分發揮綜治中心作用，努力「把各種不穩定因素解決在萌芽狀態」，化解在基層一線。且密切關注社會輿情，積極穩妥做好風險研判和應對處置。

元旦 春節

