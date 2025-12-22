日高官支持擁核 陸外交部：引發的慘禍將遠超二戰

日本首相府一名高官日前發表支持「擁核」的言論，大陸外交部二度回應表示震驚，稱日本若擁有核武器，將再次為禍國際社會，引發遠超第二次世界大戰的慘禍。

大陸外交部發言人林劍12月22日在例行記者會上表示，中方對日本首相官邸高官公然宣稱日本應該擁有核武器感到震驚。林劍稱，上述言論絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。

林劍指出，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

林劍指出，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台言論絕非偶然。「如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。」

據此前報導，獲得高市重用的一名首相府安全高官上星期四（18日）匿名接受媒體採訪時，公然贊同日本擁核，並以中國核能力增強，俄羅斯的核威脅以及北韓發展核武器為日本擁核的理由。

大陸外交部發言人上星期五（19日）敦促日本停止在擁核問題上試探國際的底線紅線。