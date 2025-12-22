快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

日高官支持擁核 陸外交部：引發的慘禍將遠超二戰

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人林劍。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人林劍。（大陸外交部網站）

日本首相府一名高官日前發表支持「擁核」的言論，大陸外交部二度回應表示震驚，稱日本若擁有核武器，將再次為禍國際社會，引發遠超第二次世界大戰的慘禍。

大陸外交部發言人林劍12月22日在例行記者會上表示，中方對日本首相官邸高官公然宣稱日本應該擁有核武器感到震驚。林劍稱，上述言論絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。

林劍指出，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

林劍指出，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台言論絕非偶然。「如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。」

據此前報導，獲得高市重用的一名首相府安全高官上星期四（18日）匿名接受媒體採訪時，公然贊同日本擁核，並以中國核能力增強，俄羅斯的核威脅以及北韓發展核武器為日本擁核的理由。

大陸外交部發言人上星期五（19日）敦促日本停止在擁核問題上試探國際的底線紅線。

日本 外交部 核武

延伸閱讀

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

相關新聞

日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉

針對日本自民黨代理幹事長、國會議員萩生田光一訪台並會見賴清德總統，稱台灣是日本「共享普世價值的重要夥伴」。大陸外交部22...

日高官支持擁核 陸外交部：引發的慘禍將遠超二戰

日本首相府一名高官日前發表支持「擁核」的言論，大陸外交部二度回應表示震驚，稱日本若擁有核武器，將再次為禍國際社會，引發遠...

中國持續反貪腐 2025年有62名中管幹部被查

據中國官媒中新社報導，今年截至目前為止，中共黨政機構已有62名中管幹部被查。另據統計，今年前3季全國紀檢監察機關立案調查...

新加坡前外長：不認為台灣人會願意為「台獨」付出生命

新加坡前外長楊榮文（George Yeo）在香港《南華早報》22日刊登的專訪中表示，台灣之所以有分裂勢力，是因為美國的存...

中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

中國官媒昨披露，稱日本大型眾包平台CrowdWorks被曝涉長期發布網路招募信息，付費徵集「批評中國」等內容的短視頻，每...

官媒：山東新公務員 要核查其網路社交平台言論

官媒上周刊文稱，山東在新錄用公務員考察中，將核查重點人員網路社交平台言論，深入瞭解「人前人後」「網上網下」真實表現，以甄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。