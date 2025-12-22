日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉
針對日本自民黨代理幹事長、國會議員萩生田光一訪台並會見賴清德總統，稱台灣是日本「共享普世價值的重要夥伴」。大陸外交部22日表示堅決反對，並已向日本提出嚴正交涉。
據日本共同社報導，賴總統22日接見萩生田光一一行，並感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，以及展現對台海和平穩定的重視。
萩生田光一致詞時，首先就台北日前發生的隨機襲擊事件，向不幸傷亡的民眾及其家屬表達慰問。他在與賴清德的會談中還表示，「台灣對日本而言是共享普世價值的重要夥伴」。
對此，中國大陸外交部發言人林劍星期一在例行記者會上稱，「日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言