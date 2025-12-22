日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人林劍。（大陸外交部網站）
針對日本自民黨代理幹事長、國會議員萩生田光一訪台並會見賴清德總統，稱台灣是日本「共享普世價值的重要夥伴」。大陸外交部22日表示堅決反對，並已向日本提出嚴正交涉。

據日本共同社報導，賴總統22日接見萩生田光一一行，並感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，以及展現對台海和平穩定的重視。

萩生田光一致詞時，首先就台北日前發生的隨機襲擊事件，向不幸傷亡的民眾及其家屬表達慰問。他在與賴清德的會談中還表示，「台灣對日本而言是共享普世價值的重要夥伴」。

對此，中國大陸外交部發言人林劍星期一在例行記者會上稱，「日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉」。

