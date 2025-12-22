中國持續反貪腐 2025年有62名中管幹部被查

快訊

中央社／ 北京22日電
據中國官媒中新社報導，今年截至目前為止，中共黨政機構已有62名中管幹部被查。圖為大陸領導人習近平。（新華社資料照）
據中國官媒中新社報導，今年截至目前為止，中共黨政機構已有62名中管幹部被查。另據統計，今年前3季全國紀檢監察機關立案調查的省部級幹部達90人，這項數據和去年同時間相比大幅增長。

「中管幹部」意指任免權在中共中央、並由中共中央組織部備案管理的幹部，副部級以上幹部均屬「中管幹部」，而部分重要單位的正廳級、副廳級幹部也屬「中管幹部」。

據報導，北京科技大學馬克思主義學院院長、廉政研究中心主任宋偉說，新時代反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，重拳「打虎」明確傳遞出「反腐敗不會改變」的訊號。

報導指出，在金融、能源、煙草、基建工程等領域，包括前中國銀行副行長林景臻、前國家煙草專賣局副局長張天峰等人在內都遭到查處。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水表示，重點領域和關鍵環節的腐敗問題仍然易發多發，透過「打虎」進展不難看出，以重點突破帶動整體推進，反腐敗鬥爭的深度與廣度不斷拓展。

報導說，除了「打虎」之外，「蒼蠅」也要拍掉。統計顯示，僅今年前10個月，全中國共查處違反中央八項規定精神問題21萬9762起，批評教育和處理28萬6528人，其中黨紀政務處分19萬6163人。

受訪學者說明，形式主義、官僚主義問題不僅損害制度的嚴肅性，更會影響政府公信力。後續還需進一步對各級領導幹部及權力運行增強剛性約束。

