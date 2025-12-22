新加坡前外長：不認為台灣人會願意為「台獨」付出生命

新加坡前外長楊榮文（George Yeo）在香港《南華早報》22日刊登的專訪中表示，台灣之所以有分裂勢力，是因為美國的存在。如果哪天美國資金短缺，選民在「奶油和槍炮」之間選擇了前者，美國不得不從西太平洋撤離，那麼兩岸統一是自然而然的事。而他也不認為台灣人會願意為「台獨」而付出生命。

楊榮文並指出，美國總統川普現在並不希望台灣成為問題，因為他和中國之間有著其他重大議程。「台灣是中國的一部分，這是中美關係的基礎，美國明白這一點……如果（美國）不想製造麻煩，就遠離這條紅線。」

楊榮文曾於2004年8月至2011年5月擔任新加坡外交部長。

據新加坡聯合早報早前報導，今年9月25日，楊榮文在曼谷出席由聯合早報和商業時報聯辦的第三屆「東南亞講堂」時也曾談及台海問題。他表示，中國目前無意開戰，美國則清楚中國的「紅線」（台灣獨立），也不準備越過「紅線」。

楊榮文認為，台海近期內不會爆發戰爭。五年後，中國實力相對於美國將進一步增強，到時美國要戰勝中國將更加困難。楊榮文說：「到時除非中國挑釁，美國將別無選擇，但中國何必這麼做？中國知道時間在自己這一邊。」

對於日本首相高市早苗早前關於「台灣有事」的發言引發中日關係緊張，楊榮文在南華早報22日的專訪中稱，這可能是因為高市剛上任，對自己言論的嚴重性認識不足，如今陷入進退兩難的處境，因為收回言論代表「丟面子」。另一種可能是，高市有意為之，想以此贏得日本國內支持，為增加國防開支正名，並認為美國會支持她。

「但川普希望在剩餘任期內維持與中國的穩定關係，並不想惹這個麻煩。」楊榮文說。他認為，中國也不想讓事態升級，但希望高市早苗能收斂其行為。

針對中國大陸早前祭出稀土管制措施，迫使川普在高關稅政策上做出讓步。楊榮文說，稀土這張牌早在上世紀90年代初期就已擺在桌上，美國卻對此視而不見，以為可以向中國施壓而中國不會反擊。現在，中國是被迫打出了「稀土牌」。

楊榮文預期，短期內，美國對中國的「稀土牌」都沒有應對之策。川普可以和其他國家簽署新的稀土協議，但可能要五年、八年後才能真正降低對中國稀土的依賴。

他表示，在重稀土方面，中國對美國擁有絕對「卡脖子」的優勢，讓美國無路可走。因為只有中國和緬甸有重稀土，而緬甸的礦場又靠近中國。

「這就像《西遊記》中唐僧給孫悟空戴上金箍，每當悟空難以駕馭，唐僧念起緊箍咒，金箍就會收緊。」楊榮文形容。

他指出，某種意義上，中美雙方對彼此都有一道「金箍」：美國一直在有計劃地阻止關鍵技術流向中國，中國則努力克服這些問題；而中國若拒絕供應稀土，美國和歐洲眾多產業將陷入癱瘓。

在楊榮文看來，中美關係正趨於穩定，但仍會偶爾出現動盪。