官媒：山東新公務員 要核查其網路社交平台言論

官媒上周刊文稱，山東在新錄用公務員考察中，將核查重點人員網路社交平台言論，深入瞭解「人前人後」「網上網下」真實表現，以甄別政治不合格人員。

《中國組織人事報》上星期三（12月17日）在頭版刊發題為《山東嚴把新錄用公務員政治首關 區分不同群體差異化考察》的署名文章。文章首先寫道，近年來，山東堅持把政治標準擺在首位，著力細化考察指標、優化考察流程、強化結果運用，推動新錄用公務員政治素質考察落地見效、走深走實，切實把好選人用人政治關。

文章稱，圍繞政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力、政治自律五個核心維度，構建具象化、可操作的考察體系，並推出《山東省公務員錄用考察辦法（試行）》，明確七類嚴重違反政治紀律和政治規矩等不予錄用的負面清單，以及三類檔案材料涉嫌造假未查清、涉嫌違法違紀正在調查等暫緩錄用情形。

針對考試、體檢、考察、審批、試用等不同環節，區分在職人員、待業人員、應屆畢業生等不同群體，差異化設置《公務員錄用政治素質考察正反向測評表》，列出24種正面情形、35種負面情形，將政治素質「大概念」轉化為直觀具體的「微指標」，實現考察標準可對照、考察過程可追溯、考察結果可評價。

文章也提到，坐實實地核查，採取進單位、進社區、進樓院、進家門等方式，立體掌握考察人選「8小時內外」表現，對考察人選為黨員的，嚴格審核入黨程序是否規範，瞭解其參加黨組織生活、政治理論學習等情況；對頻繁更換工作單位的，延伸考察至此前任職單位，重點聽取工作表現和群眾反映。

聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路社交平台言論，深入瞭解「人前人後」「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不合格人員。

文章還說，堅持全程紀實、閉環管理，將政治素質考察貫穿招錄全流程。在報名和資格審核環節，組織考察人選開展政治素質自評並簽訂承諾書，深入比對分析報名信息，嚴防偽造信息騙取考試資格、擾亂報名秩序等行為。試用期間，安排新錄用公務員到信訪窗口、服務大廳、市（縣）長熱線等基層一線實踐鍛鍊，著力提升政治意識和宗旨意識。

同時，建立公務員錄用政治素質考察全過程紀實檔案，詳細記錄各環節政治表現和結論；依託新錄用公務員成長手冊，寫實記載試用期間工作、學習及組織評價情況，實行量化賦分管理，破解「平時不算帳、期滿考核無抓手」難題。對不符合政治素質考察要求的，根據情節輕重及時作出教育提醒、取消錄用等處理。

《中國組織人事報》由人力資源和社會保障部主管、中國人事報刊社主辦。