再批日本 解放軍報：忘記歷史就意味著背叛

中共中央軍委機關報《解放軍報》刊發評論文章稱，如今能夠系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已所剩無幾，並指忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。

12月22日出版的中共《解放軍報》，刊發題為《日本歷史修正主義肆意踐踏正義與良知》的署名評論文章。文章首先寫道，2025年是國際社會紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，而日本多地所謂的「和平」紀念館卻悄然轉向，大量揭露日本對外侵略歷史和戰爭真相的展覽內容被有意弱化、縮減甚至刪除，如今能夠系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已所剩無幾。

文章接著稱，紀念館本是銘記歷史、傳承記憶的神聖場所，但在日本右翼勢力操弄下，已淪為其篡改歷史的工具和掩蓋罪責的遮羞布。

文章指出，日本一方面將侵華戰爭模糊為「日中戰爭」，對侵略罪責避而不談；另一方面又極力渲染大阪遭美軍空襲等「受害者」敘事。如此「精心布置」的展陳背後，毫無對歷史的敬畏，有的只是用選擇性敘事和文字遊戲掩飾戰爭罪責的險惡用心，妄圖在世代更迭中徹底篡改侵略史實。

文章續說，然而，歷史從不是任人塗抹的畫布。從盧溝橋畔宛平城牆的累累彈痕，到南京城內30萬遇難同胞的叢葬地；從《拉貝日記》中記錄的侵華日軍殺戮、掠奪、強姦與毀滅的暴行，到張純如揭露的南京大屠殺真相；從731部隊遺址殘存的人體實驗器具，到南京利濟巷慰安所舊址的血淚印記；從倖存者的泣血證詞，到遠東國際軍事法庭的莊嚴判決。

文章稱：每一處遺址、每一行文字、每一件文物、每一份檔案，都是日本侵略中國的如山鐵證，不容篡改，不可磨滅。」

文章也批評，即便面對如此確鑿的證據，日本右翼勢力依然選擇性失明，極力淡化、否認甚至美化侵略行徑和反人類罪責。他們或是通過修改教科書扭曲青少年的歷史認知，或是借「科學研究」的幌子為戰犯開脫，或是公然參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，甚至在國際舞台上扮演「受害者」，將正視歷史汙衊為「自虐史觀」。

文章指出，這些歷史修正主義的操弄，是對歷史正義的粗暴褻瀆，更是對人類良知的公然挑戰。忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。時至今日，長崎原子彈爆炸資料館仍在討論關於南京大屠殺表述的改陳方案。

文章最後說，那些曾記錄歷史的展品被撤下、文字被替換，或許能暫時掩蓋部分歷史、模糊一時記憶，但真相不容否認和抵賴。時間長河奔湧向前，一切篡改歷史的行徑終將被沖刷殆盡，昭昭真相如日月之光，照鑑未來。

日本首相高市早苗11月7日在國會發表「台灣有事」論後，中日關係持續緊張。中共官媒連續刊文抨擊日本。