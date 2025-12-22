福建艦與遼寧艦同框青島軍港 或將舉行雙航艦編隊演練

國防部本月17日首次公布中共航空母艦福建艦空拍照，指福建艦於16日航經台灣海峽。國防部長顧立雄當日在立法院備詢時稱，預判是福建艦是要回上海長興島的造船廠進行缺點改進。但外媒近日均報導，福建艦與共軍首艘航空母艦遼寧艦已於18日同框青島軍港，推估共軍近日極可能在黃海展開雙航艦編隊演練。

X帳號「CHINAPLA1」18日晚間即發布商業衛星影像指出，福建艦在青島靠泊，並與遼寧艦出現在同一畫面中。

南華早報20日晚間則報導，中國兩艘航艦，包括共軍最大、最先進的福建號，已停靠在黃海附近的同一海軍基地，引發外界對共軍另一次雙航艦聯合演習即將展開的猜測。

報導稱，當周在中國社群媒體上流傳的衛星圖顯示，福建艦已停靠在山東省青島市的海軍基地。在一張據稱是拍攝於18日的影像中，遼寧艦與福建艦則停靠在碼頭的另一側。

上周五（19日），距離青島約320公里（200英里）的大連海事部門發布航行警告，「12月21日16時至28日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。」

南華早報並提及福建艦的最新動向與台灣軍方和顧立雄的研判並不一致。

針對顧立雄17日在立院回答立委羅美玲的質詢時表示，預判福建艦應是準備回到上海長興島的造船廠進行缺失修改。日前即有大陸軍事博主斥為「無稽之談」，並指中國最新銳的國產航艦根本沒有質量之憂，怎麼可能才剛服役一個多月就返廠呢？

南華早報引述大陸軍事評論員、前解放軍教官宋忠平說法指出，福建艦和遼寧艦的對接可能預示雙方即將進行聯合訓練行動。

宋忠平說，「一加一大於二，尤其是在兩艘航空母艦能力不同，需要技術交流的情況下，特別是艦員之間的交流，」宋忠平說。

新加坡聯合早報21日深夜發布的報導也表示，網傳衛星照片顯示，福建艦18日與完成西太平洋訓練、停靠在青島軍港的另一艘航艦遼寧號同框。專家研判，福建艦和遼寧艦可能在黃海進行雙航艦編隊演練，若穿越第一島鏈進入西太平洋也不讓人意外。

針對解放軍可能再度展開雙航艦編隊演練，南華早報與聯合早報在報導中均提及當前中日緊張關係。

有大陸軍事博主指出，若福建艦與遼寧艦展開雙航艦編隊演練，可能會如同早前遼寧艦和山東艦的雙航艦演練，相關演練科目既可是雙航艦協同作戰和艦載機互降，也能是兩艘航空母艦互為假想敵的紅藍對抗，並指遼寧艦和福建艦所組成的雙航艦戰鬥群，無疑值得期待。

2019年山東艦入列，共軍開啟雙航艦時代後，迄今已展開過兩次雙航艦編隊演練。第一次為2024年10月在南海某海域，遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航艦編隊演練。2025年6月，遼寧艦、山東艦編隊首次赴西太平洋等海域，展開遠海實戰化訓練。